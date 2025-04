A Matera “Faust, il lato oscuro della leadership” con Beppe Carrella

Domani, 11 aprile, alle ore 17:30, nella sala conferenze di Confindustria Basilicata, in via XX Settembre a Matera, Beppe Carrella, manager, scrittore e speaker di grande esperienza, sarà il relatore di una conferenza dal titolo: “Faust, il lato oscuro della leadership”.

“L’incontro, organizzato da Federmanager Basilicata in collaborazione con Confindustria Basilicata, -si legge in una nota- è un viaggio tra potere, ambizione e responsabilità, nasce dall’omonimo libro di Carrella e si inserisce nel solco della sua originale ricerca sul tema della leadership, condotta da anni attraverso la rilettura dei grandi classici. Un approccio che fonde cultura umanistica e visione d’impresa, per offrire strumenti di riflessione utili a chi oggi è chiamato a guidare persone e organizzazioni in un mondo sempre più complesso e pieno di contraddizioni.

Attraverso la metafora potente del Faust di Goethe, Carrella condurrà il pubblico in un viaggio tra filosofia, letteratura, economia e storytelling manageriale, per indagare il rapporto tra ambizione e compromesso, potere e responsabilità. Un’analisi lucida e appassionata delle “ombre” della leadership, ma anche un invito a riscoprire modelli più autentici e consapevoli.

L’incontro si aprirà con i saluti Antonio Braia, presidente vicario Confindustria Basilicata, Luigi Prisco presidente Federmanager Basilicata. L’evento, aperto al pubblico a ingresso libero, si rivolge a imprenditori, manager, professionisti, studenti e a tutti coloro che desiderano comprendere meglio le dinamiche del potere e della leadership nel mondo attuale.”

