A Matera è Pride tutto l’anno, gli appuntamenti di novembre

“Matera for Pride è gruppo informale nato a giugno del 2022 per l’organizzazione del Matera Pride 2022, formata dalle 3 associazioni LGBTQ+ del territorio materano: Agedo Matera, Arcigay Matera (nascitura) e RiSvolta. Le energie, le competenze e le differenze messe in campo nell’esperienza del Pride hanno sviluppato sinergie che non si sono spente ma, anzi, si sono coese e saldate. Questa energia diventa ora impegno sociale e civile: essere presenti in città con costanza, offrendo ai cittadini proposte diversificate per interessi, età e attitudini.” E’ quanto si legge in una nota che così prosegue: “Ecco allora che, per la prima volta per Matera, nasce il calendario mensile ‘Matera for Pride’ con differenti proposte per creare punti di riferimento stabili per tutta la comunità cittadina in spazi collettivi nei quali tutt* incontrino tutt*: genitori incontrano figli, adulti incontrano ragazzi, per uno scambio di esperienze e di racconti senza pregiudizi. Per questo mese di novembre le proposte sono: il primo incontro del Book Club “Svoltiamo Pagina”, un incontro tra genitori e figl* “Famiglie in transizione”, l’AperiSvotla – aperitivi in compagnia, un’avvincente Caccia al Tesoro a tema Harry Potter (adesioni presso Arcigay Matera).

Inoltre, siamo pronti ad accogliere proposte e inviti di altre associazioni e/o attività commerciali per fare in modo di allargare questa rete e contribuire, insieme, al benessere di tutti i cittadini materani.

Calendario di novembre:

‘Svoltiamo Pagina”

Book Club

giovedì 3 novembre ore 18.30

presso Hubout Matera

Piazza Matteotti

‘Famiglie in transizione”

confronto tra genitori e figl*

Giovedì 10 novembre ore 20.00

presso Fondazione Le Monacelle

Via Riscatto, 10

‘Harry Potter themed Treasure Hunt”

Caccia al tesoro

Sabato 19 novembre ore 18.00

presso Fondazione Le Monacelle

Via Riscatto, 10

‘Aperisvolta’

aperitivi in compagnia

Venerdì 25 novembre ore 19.30

Presso Ocio

Via Alessandro Volta, 14