A Matera e Potenza iniziative di comunità per la Giornata europea del vicinato

“Giochi e laboratori, cene di comunità e merende popolari, biblioteca di quartiere, letture e bookcrossing, sport e benessere, camminate di quartiere, swap party e sfilate, arte urbana e cura del verde, arti di strada e artigianato artistico, confronti generazionali e racconti, musica e cinema, guardando a sostenibilità ambientale, inclusione e accessibilità. Sono queste le attività che animeranno il 31 maggio le città di Matera e Potenza in occasione della Giornata europea del vicinato, nata a Parigi nel 1999 e diventata ricorrenza europea dal 2003 con l’obiettivo di rafforzare i legami di quartiere, sviluppare un senso di appartenenza e contrastare l’isolamento e l’esclusione.” Lo si legge in una nota in cui si spiega che “Le iniziative sono l’esito dei progetti di comunità presentati da venti associazioni fra Matera e Potenza nell’ambito della Manifestazione d’interesse promossa dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 con il patrocinio del Comune di Matera, del Comune di Potenza e di Potenza Città Italiana dei Giovani 2024.” “La programmazione sviluppata -viene inoltre specificato- copre tutto l’arco della giornata, da mattina a sera, coinvolge diversi quartieri delle due città, con particolare attenzione alle periferie, ed è pensata per pubblici di tutte le età, dai bambini agli anziani, e con diverse abilità. I cittadini dei quartieri e non solo sono chiamati a partecipare agli appuntamenti, per celebrare su scala europea le comunità e i vicinati, i rapporti e le relazioni, i valori di solidarietà e vicinanza. I programmi potrebbero subire variazioni; per tutti gli aggiornamenti, è possibile contattare direttamente gli organizzatori dei singoli eventi.”

«Che siano parte di una grande metropoli o di una città medio piccola come Matera o Potenza, sono sempre i quartieri il luogo dove si crea inclusività e diversità sociale e culturale – sottolinea il Direttore della Fondazione Matera Basilicata 2019, Giovanni Padula, che aggiunge: “Le comunità inclusive abbattono i muri delle differenze e permettono ai cittadini un confronto diretto per trovare soluzioni alle più diverse questioni di ordine economico o sociale che affrontiamo nelle città. E nei quartieri si può fare anche progettazione culturale come dimostra questa Giornata europea del vicinato promossa dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 con la collaborazione dei Comuni di Matera e Potenza, che ringraziamo per l’affiancamento alle associazioni nella efficace organizzazione delle iniziative, e Potenza Città Italiana dei Giovani 2024, che ha stimolato una grande adesione di gruppi giovanili». A questo link il programma dettagliato dei due appuntamenti: https://www.matera-basilicata2019.it/it/news/2987-la-giornata-europea-del-vicinato-2024.html