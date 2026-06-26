A Matera, domenica, Matera, il tango di Astor Piazzolla protagonista con Duettango feat. El Conjunto Electronico

Domenica -28 giugno – ore 20,00- a Palazzo Viceconte di Matera si assicura -scrivono gli organizzatori: “una notte di tango, passione e contaminazioni musicali” con lo spettacolo “NOCHE DE TANGO”: Duettango feat- El Conjunto Electronico. Per prenotazioni info@lamsmatera.it. Un affascinante viaggio nell’universo musicale di Astor Piazzolla, tra tradizione e innovazione, energia ritmica e passione, è quello che attende il pubblico nel prossimo appuntamento dedicato alle sonorità del tango argentino. Protagonista della serata sarà Duettango feat. El Conjunto Electronico, formazione ormai beniamina del pubblico materano, nata da un’idea del pianista Filippo Arlia e del bandoneonista Cesare Chiacchiaretta. Due artisti di riconosciuto prestigio che, nel corso degli anni, hanno portato il loro progetto musicale sui più importanti palcoscenici internazionali, dalla Carnegie Hall di New York ai Concerti del Quirinale trasmessi da Rai Radio 3.”

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