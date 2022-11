A Matera, domenica, concerto del duo violino e chitarra di Silvia e Livio Grasso

“Domenica 20 novembre ore 20:00 presso Palazzo Viceconte a Matera è in programma il concerto del duo violino e chitarra di Silvia e Livio Grasso, organizzato dall’associazione Matè e Solisti Lucani, due musicisti che provengono da studi di formazione classica e che da anni si dedicano all’attività didattica e concertistica in ambito solistico, cameristico e orchestrale, con repertori che spaziano dall’antico al contemporaneo.” E’ quanto riportato in una nota in cui si specifica che gli artisti: “Eseguiranno musiche di Belevi, Orrego Salas, Rebay Ferdinand Rebay, in un viaggio tra una diversità di stili e stilemi musicali che hanno caratterizzato il Novecento, un secolo straordinariamente ricco, intenso e veloce, che ha portato più cambiamenti e rivoluzioni nella vita di ogni uomo di quanto avesse fatto ogni altro secolo passato, e in cui l’arte, in tutte le sue forme, ha pertanto conosciuto un’esplosione di linguaggi e modalità espressive mai verificatasi in precedenza. In occasione del concerto, presenteranno anche brani del progetto discografico “Cypriana”, edito da Naxos Records, dedicato alla musica di Kemal Belevi, compositore cipriota-britannico nato a Cipro nel 1954. È un omaggio a Cipro, al mare, al viaggio. Una commistione di stili e di linguaggi differenti.

“La musica di Kemal Belevi è intrisa del calore, dei colori e delle atmosfere del Mediterraneo orientale, risente delle influenze della Grecia, della Turchia e del Medio Oriente” (Graham Wade).

È possibile prenotare i biglietti del concerto contattando l’Ass. Matè via mail all’indirizzo mate.solistilucani@gmail.com, oppure telefonicamente o tramite Whatsapp al 3289305890.”

