A Matera, domani, per “Sax Concept” concerto del “Soranno Sax Quartet”

Donai, sabato 28 ottobre 2023 . ore 20:00, presso l’Auditorium Giovanni Paolo II della Chiesa di S. Giuseppe Artigiano, in via degli Aragonesi a Matera, si terrà il concerto “Sax Concept” a cura del quartetto di saxofoni “Soranno Sax Quartet”, composto dal M° Vito Soranno al sax soprano, Marianna Di Ruvo al sax contralto, Innocenzo Oliva al sax tenore, Fabio Montemurro al sax baritono.

“Sax Conception -si spiega in una nota- è un progetto originale e coinvolgente ideato dal M° Vito Soranno, docente di saxofono presso il Conservatorio E. R. Duni di Matera. Dal classico al jazz, dalla musica popolare alla musica da film, fino ai grandi classici della musica italiana; un repertorio vario, originale, interessante e divertente, alla scoperta del saxofono in tutte le sue affascinanti sfaccettature.

Il concerto di sabato 28 è il primo di una serie di tre concerti che l’associazione Matè e Solisti Lucani organizza nei quartieri della città di Matera, con lo scopo di decentralizzare e ampliare l’offerta musicale, offrendo spettacoli a titolo gratuito per la comunità materana. I prossimi concerti in programma nei quartieri sono i seguenti : 4 novembre ore 19.30 – Chiesa Maria SS.ma Addolorata : Alma Trio – Dal Classico allo Swing in trio clarinetto, flauto e chitarra; 26 novembre ore 20.00 – Auditorium della Chiesa Sant’Agnese : Animo Sudamericano – duo flauto e chitarra dei giovanissimi e talentuosi musicisti Kevin Ramaglia e Alessandro Gasmi.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.