A Matera, domani 28 giugno, presentazione del libro “Una tisana al cardamomo”

“Una tisana al cardamomo“, l’ultimo romanzo della scrittrice e avvocata civilista di Policoro, Maria Lovito, verrà presentato a Matera domani 28 giugno, ore 18.30, alla libreria Mondadori, in piazza Vittorio Veneto. Dialogherà con l’autrice la giornalista Stella Montano. “Ambientata in un centro yoga, -si anticipa in una nota- la storia si sviluppa intorno a un gruppo di donne riunite in un “cerchio”. In quello spazio protetto, tra i profumi d’incenso Luciana, Sandra, Ada, Lea e Maria, novelle Sherazade, tra sorrisi e lacrime, apriranno i loro cuori e condivideranno i momenti più allegri e quelli più tragici della propria vita, faranno spazio a sogni e progetti per il futuro.

In sottofondo la voce di Marta, alla quale quelle storie serviranno per scrivere un nuovo libro sull’importanza del lavoro e dell’indipendenza economica delle donne.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.