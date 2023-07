A Matera, docenti della Slovenia, Croazia e Montenegro incontrano Mariolina Venezia

Nell’ambito del 55° seminario itinerante regionale Italiano dal titolo “La Regione Basilicata” (https://giornalemio.it/eventi/allunibas-potenza-54-seminario-itinerante-regionale-italiano-sulla-basilicata/) si terrà domani 6 luglio a Matera alle ore 15.00 presso l’hotel San Domenico un incontro tra un contingente di docenti di cultura italiana proveniente da Slovenia, Croazia e Montenegro con Mariolina Venezia, scrittrice e sceneggiatrice materana e vincitrice del Premio Campiello. “Il seminario -si spiega in una nota- è una iniziativa culturale dell’Università di Basilicata, dell’Università Popolare di Trieste e del Consolato Generale D’Italia a Capodistria che si propone di far conoscere la Basilicata ad una delegazione di docenti di cultura italiana provenienti dalla Slovenia, dalla Croazia e dal Montenegro. Questo incontro è stato organizzato per meglio rappresentare lo spirito, le tradizioni ed i costumi dei cittadini lucani attraverso i libri della scrittrice Mariolina Venezia che hanno ispirato anche serie televisive trasmesse dalla RAI. L’iniziativa culturale sarà introdotta e moderata dalla dott.ssa Marisa Semeraro, Consulente Pedagogica del Governo Italiano.”

