A Matera dal 28 al 31 agosto gli incontri della RENA Summer School 2025

Ne avevamo dato una anticipazione agli inizi di luglio , degli incontri che la RENA Summer School 2025 terrà a Matera dal 28 al 31 agosto 2025: quattro giorni di panel, laboratori e momenti collettivi che vedranno la partecipazione di attivistə, ricercatrici e ricercatori, artiste e rappresentanti del mondo economico e istituzionale. Si discuterà di cittadinanza attiva, giustizia sociale e innovazione democratica. A seguire il comunicato stampa di aggiornamento del programma per i cui ulteriori dettagli invitiamo a consultare il sito ufficiale dell’iniziativa: www.progetto-rena.it/renasummerschool2025.

“A Matera la XV RENA Summer School: 80 attiviste (*) da tutta Italia per disertare con cura” “Dal 28 al 31 agosto torna a Matera la RENA Summer School, la scuola di formazione civica e politica promossa dall’associazione RENA con il sostegno di Intesa Sanpaolo.

Giunta alla sua quindicesima edizione, la scuola riunisce ogni anno decine di attivistə,

amministratorə, ricercatorə e professionistə del terzo settore provenienti da tutta Italia.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Matera e della Fondazione CON IL SUD,

a testimonianza del riconoscimento istituzionale e del sostegno a un percorso che intreccia

formazione, partecipazione e innovazione sociale.

L’edizione 2025 sarà un’esperienza itinerante e diffusa, che attraverserà più luoghi della

città per valorizzare il paesaggio urbano, il patrimonio culturale e le realtà virtuose che lo

abitano. La casa base della scuola sarà Casa per Ferie Sant’Anna, a cui si affiancheranno gli spazi della Fondazione Sassi, di Casa Netural, del Tower Art Museum (TAM) e del Sicomoro, a testimonianza di un radicamento forte nel tessuto sociale e culturale locale.

Tutti gli appuntamenti della scuola sono pensati per essere accessibili, aperti e accoglienti.

Tema dell’edizione 2025: “Black out – disertare con cura”

La XV edizione della RENA Summer School si intitola “Black out – disertare con cura” e

parte dalla consapevolezza di vivere in un tempo attraversato da crisi profonde, sistemiche e interconnesse. Crisi ecologiche, sociali, democratiche e relazionali che sono prodotte e

alimentate da strutture di potere che spesso rimangono invisibili o normalizzate.

Disertare con cura, allora, significa nominare il potere, prenderne coscienza, e iniziare a

costruire alternative. Un lavoro che non si esaurisce nell’analisi ma che si radica nella pratica quotidiana. Ispirata alle teorie del reincanto, l’edizione di quest’anno propone un percorso che tiene insieme la lucidità dello sguardo sul presente e la possibilità di una riconciliazione tra ciò che è quantificabile e ciò che è meraviglioso. Un programma immersivo, tra pensiero, esperienza e sperimentazione: Nel corso dei quattro giorni, la scuola si articolerà lungo quattro traiettorie principali, intrecciando riflessioni teoriche, esercitazioni pratiche e momenti di relazione informale. Si partirà dalle crisi contemporanee, come quella climatica, del lavoro, della democrazia e delle relazioni, per attraversare i temi del potere e del conflitto, interrogandone le dinamiche e i meccanismi. La scuola sarà anche spazio di elaborazione condivisa e di immaginazione politica, culminando in un laboratorio collettivo dedicato alla scuola stessa come spazio di trasformazione.

Il programma prevede panel, talk, laboratori esperienziali, sessioni di confronto, camminate

urbane, momenti di scambio informale e una serata aperta alla città.

Voci, pratiche e sguardi plurali: L’edizione 2025 ospiterà voci e pratiche tra loro diverse, ma accomunate dal desiderio di interrogare il presente con radicalità e immaginazione. Interverranno: Barbara Centrone, dottoranda di ricerca in Pedagogia Inclusiva presso il Laboratorio di ricerca Disability Studies Italia; Ilaria Crippi, attivista per la promozione dei diritti delle persone con disabilità; Hajar Drissi, attivista di Dalla parte giusta della storia; Fabrizio Acanfora, musicista, attivista e studioso di Disability e Critical Autism Studies; Alessandro Sahebi, giornalista, autore tv, attivista e divulgatore; Ramon Rispoli, critico del design e professore associato all’Università di Napoli Federico II; Vanessa Roghi, storica e ricercatrice indipendente;

Giacomo Zattini, attivista per la giustizia climatica e sociale ed EU Climate Pact

Ambassador; Teresa Carlone, ricercatrice presso l’Università di Bologna; Francesco

Chiodelli, professore di geografia economico-politica all’Università di Torino; il collettivo

Quarticciolo Ribelle; Riccardo Ramello, ricercatore e project manager in economia e

cultura della notte; Giuliano Granato, portavoce nazionale di Potere al Popolo; Muna

Khorzom, giurista e attivista per i diritti umani; Paola Ospina, attivista formata in

giornalismo e social media; Federica Stagni, ricercatrice presso la Scuola Normale

Superiore; Carla Vitantonio, performer, autrice e cooperante internazionale; il collettivo

C.I.R.C.E., attivo nell’ambito della pedagogia hacker e dell’autodifesa digitale; le attiviste di

COSPE ETS, impegnate in percorsi di giustizia sociale e ambientale; Beatrice Leone,

facilitatrice e coach attiva nei processi di psicologia orientata al processo e democrazia

profonda; Gregorio De Felice, Head of Research e Chief Economist di Intesa Sanpaolo;

Ecosistemica, organizzazione impegnata nella facilitazione di processi partecipativi.

Chi siamo? RENA è un’associazione di ispirazione civica e indipendente, animata da cittadini e organizzazioni che vogliono un Paese aperto, dove si possano sperimentare politiche pubbliche innovative, in cui le soluzioni ai problemi siano formulate e attuate in modo più collaborativo e trasparente, nel quale gli attori pubblici e privati si sentano responsabili delle proprie azioni verso la comunità. Dal 2011, la Summer school di RENA si presenta come una sfida in cui partecipanti e docenti mettono in atto un processo di intelligenza collettiva per investigare, conoscere e offrire prospettive su temi socio-economici urgenti e di frontiera. (*abbiamo scelto di usare il femminile sovraesteso per riferirci a tutte le persone. Sappiamo che esistono forme di declinazione neutra della lingua italiana, ma abbiamo ridotto l’uso di simboli (come la ә) per garantire una lettura più accessibile.)”