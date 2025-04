A Matera, convegno Cgil su problematica lavoro-precariato-pensioni

Si terrà domani, martedì 15 aprile 2025, alle ore 9,30 presso l’Hotel Nazionale sito in Via Nazionale n. 158° – Matera un seminario dal titolo: LAVORO e PREVIDENZA. “L’incontro -si spiega in una nota- promosso dallo Spi Cgil si Matera in collaborazione con la Cgil e il patronato Inca Cgil di Matera sarà rivolto ai pensionati e alle pensionate, ai delegati e alle delegate, agli operatori e alle operatrici Inca. Introdurrà Eustachio Nicoletti, Segretario Generale Spi Cgil Matera; Interverranno: · Fernando Mega, segretario generale della Cgil di Matera e Basilicata; Angelo Summa, segretario generale Spi Cgil Basilicata; Rocco Di Matteo, direttore dell’INCA di Matera; Ezio Cigna , responsabile Previdenza Cgil nazionale. Le conclusioni sono affidate a Lorenzo Mazzoli , segretario Spi Cgil nazionale, il coordinamento dei lavori a Giulia Adduce – Segretaria Cgil Matera. Un’occasione per approfondire le problematiche connesse tra il lavoro e il sistema previdenziale ed in particolare le correlazioni tra la precarietà del lavoro e le pensioni. Tanto perché l’impoverimento del lavoro determinerà pensioni sempre più povere soprattutto nel Mezzogiorno e in particolare in Basilicata, dove il Pil è addirittura arretrato rispetto alle altre regioni del Sud. Per queste ragioni la Cgil è impegnata politicamente e sindacalmente per cancellare la precarietà e per cambiare l’attuale sistema previdenziale contributivo che, sostenuto da percentuali alte di lavoro precario e di part time involontario, generi problemi di natura sociale. Infatti chi oggi ha un lavoro povero si ritroverà con pensioni poverissime domani. Problematiche che si intrecciano con i quattro quesiti referendari sul lavoro per l’abolizione del Jobs Act e del licenziamento senza giusta causa e il superamento della precarietà connessa alla casualità sui tempi determinati. Questioni delicate che hanno effetti diretti sulle pensioni, le quali sono la fotografia del mercato lavoro.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.