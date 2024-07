A Matera Consiglio generale Cisl Basilicata con segretario nazionale Luigi Sbarra

Tutto pronto per il consiglio generale della Cisl Basilicata che si terrà giovedì 4 luglio, a partire dalle 9:30, al Matera Hotel, in località Borgo Venusio, alla presenza del leader nazionale Luigi Sbarra. I lavori -si spiega in una nota- saranno introdotti, come di consueto, dalla relazione del segretario generale Vincenzo Cavallo che farà il punto della situazione al termine del lungo ciclo elettorale che ha visto consumarsi in pochi mesi, prima le elezioni regionali, poi l’election day con europee e amministrative. Preoccupa, in particolare, il dato sul calo della partecipazione dei cittadini alle urne.” “I recenti dati sull’affluenza nelle elezioni regionali, europee e amministrative ci dicono che nel paese c’è uno scollamento evidente tra istituzioni e cittadini, tra offerta e domanda di politica», osserva Cavallo che sottolinea anche “l’urgenza di riannodare il dialogo tra forze politiche e forze sociali. Non a caso, la riunione del massimo organo democratico della Cisl servirà a rilanciare i contenuti del documento intitolato «Il tempo del coraggio», presentato ai candidati alle ultime elezioni regionali, quale base per avviare il confronto con la futura Giunta regionale. Non c’è tempo da perdere e non ci sono bandierine da mettere: alle forze politiche della maggioranza chiedo di andare oltre il proprio orticello e di immaginare un campo più grande, aperto alla partecipazione delle parti sociali e della società civile, per affrontare le gravi emergenze che attanagliano la nostra regione, a partire dalla siccità che sta mettendo a dura prova la tenuta del comparto agricolo e zootecnico. Ricominciare con la politica del bilancino e dei tatticismi significherebbe non aver compreso il messaggio che gli elettori hanno recapitato alle forze politiche disertando le urne.” Occhi puntati soprattutto sulle aree interne: «È tempo di riaprire i riflettori sul futuro delle nostre aree interne che significa occuparsi prima di tutto di come garantire i servizi essenziali, dalla salute all’istruzione, nelle piccole comunità alle prese con strutturali fenomeni di spopolamento e impoverimento, sia del tessuto economico che della presenza delle istituzioni pubbliche». Secondo il segretario della Cisl lucana che aggiunge «bisogna scongiurare la prospettiva di una stagnazione senza sbocco» e non arrendersi alla rassegnazione e al fatalismo. Di qui l’esigenza di un patto sociale in grado di promuovere una visione di lungo periodo dello sviluppo.” Nel pomeriggio, sempre al Matera Hotel, si terrà il consiglio generale della Fai Cisl Basilicata che sarà chiamato ad eleggere il nuovo segretario generale dopo quasi due anni di reggenza a cura della segretaria nazionale Raffaella Buonaguro a seguito dalla prematura scomparsa del segretario Giuseppe Romano. Per l’occasione sarà nella Città dei Sassi il segretario generale della Fai Cisl nazionale Onofrio Rota.

