A Matera consegna ai vincitori dellla 6^ edizione Premio Mondi Lucani

L’appuntamento è a Matera -venerdì 9 agosto alle ore 20:00 nei terrazzi di Alvino Relais Mulino Contemporaneo- per la sesta edizione del Premio Mondi Lucani, ideato e organizzato dall’associazione Mondi Lucani in collaborazione con Intesa Sanpaolo. I sei premiati di questa edizione sono: Margherita Cassano – Prima Presidente della Corte Suprema di Cassazione (Originaria di Grassano e San Mauro Forte, vive a Firenze);

Maria Soave – Giornalista Rai (Originaria di Potenza, vive a Roma);

Carolina Bubbico – Direttrice d’Orchestra (Originaria di Montescaglioso, vive a Lecce);

Alberto Acito – Direttore INNOVIT (Originario di Matera, vive a San Francisco);

Carlo De Ruggieri – Attore (Originario di Matera, vive a Roma);

Gerardo Sannella – Architetto (Originario di Oppido Lucano, vive a Milano). “Nato -si legge in una nota- dall’idea di creare un Network di Lucani nel Mondo capace di generare opportunità concrete per il territorio attraverso l’attivazione di sinergie con i premiati, il riconoscimento si fonda su tre valori: Connessione, Restituzione, Network. Stage in azienda e workshop per studenti lucani, relazioni economico-commerciali tra realtà internazionali e imprese lucane, incontri ed eventi in Basilicata per condividere esperienze e know-how, progetti internazionali di scambio culturale: sono questi alcuni risultati che, di anno in anno, il Premio Mondi Lucani porta a casa. La “Restituzione” è, dunque, l’aspetto che rende questo riconoscimento unico nel suo genere, perché capace di generare azioni per lo sviluppo e la crescita della Basilicata, con particolare riguardo ai suoi giovani. Novità di questa edizione, annunciata già in conferenza stampa, è la tappa della sezione “Radici” del Premio Mondi Lucani a New York il prossimo autunno nella prestigiosa Columbus Citizens Foundation, nell’ambito della seconda edizione dell’evento Mondi Lucani “Basilicata: a wonderful land”. Il Premio Mondi Lucani 2024 ha il patrocinio di Regione Basilicata, Provincia di Potenza, Provincia di Matera, Comune di Matera, Università degli Studi di Basilicata e in collaborazione con il Dipartimento di Scienza aziendali e giuridiche e Centro Ricerche e Studi di Turismo dell’Università della Calabria, Columbus Citizens Foundation (New York), Mutual Benefit Society San Rocco Montescaglioso (New Jersey, USA), Basilicata Cultural Society (Toronto, Canada), CNA Basilicata, Basilicata Creativa, Confapi Matera, Circolo Culturale La Scaletta, Cestari Group, Akiris Hotel R.T.A., Oliver Club Metaponto s.r.l., Lippolis Assicurazioni, de Angelisbus s.r.l. Media partner: Suditaliavideo, TRM Network e Fiorincentro. All’evento si accede su prenotazione fino a esaurimento posti scrivendo a mondilucani@gmail.com oppure chiamando il 366 2114019. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.mondilucani.it“

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.