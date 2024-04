A Matera, concerto-seminario sull’arte dell’improvvisazione con Federico Ferrandina

Mercoledi 1 maggio ore 19:00 presso Sync Music, in Largo de Gasperi a Matera, è in programma il concerto-seminario “Italian Variations: Classics, Originals and ImproVisions”, a cura del chitarrista e compositore Federico Ferrandina.

“Il concerto Italian Variations -si spiega in una nota- è composto sia di musica originale dell’interprete Federico Ferrandina sia di brani del repertorio della chitarra classica (la Grande Ouverture di Mauro Giuliani e il Notturno – Reverie di Giulio Regondi). Il filo conduttore è il patrimonio musicale e culturale Italiano, poiché tanto i brani originali quanto quelli di repertorio incarnano declinazioni della tradizione Italiana e ne traggono suggestioni, ritmi e colori diversi ma inconfondibilmente legati alla cultura musicale italiana.

Tra ciascuno dei brani del programma verranno inoltre eseguite delle composizioni estemporanee, le ImproVisioni, una pratica che la tradizione classica ha abbandonato negli ultimi decenni ma che ha sempre fatto parte del lavoro dei musicisti classici.

Al termine del concerto il Maestro Federico Ferrandina terrà un seminario sull’Arte dell’Improvvisazione, rivolto sia ai musicisti che ai curiosi e amanti della Musica e dell’Arte in generale.

Prosegue il ciclo di seminari-concerto organizzati dall’associazione Matè e Solisti Lucani negli spazi della “Sync”, un’impresa culturale e creativa materana, con cui Matè collabora ormai da anni, che si sviluppa in una struttura multifunzionale di recente costruzione, dotata di spazi ampi, sale prove e sala registrazione, con tecnologie di ultima generazione.”

