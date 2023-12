A Matera, Concerto di Natale del FAI Basilicata

Sarà un augurio di pace anche “Let there be Peace with Christmas songs “, il secondo e ultimo Concerto della rassegna “FAI…che sia Natale“, che la Delegazione FAI di Matera ha scelto di proporre alla cittadinanza lunedì 18 dicembre, alle 19.30, nella centralissima Chiesa di San Rocco. “Sarà un concerto davvero speciale per tanti motivi, -si spiega in una nota- non solo perché invita alla riflessione su un argomento importante in un momento così delicato della nostra Storia, ma anche perché mette insieme i talenti musicali di due Istituti, il Liceo Classico “E. Duni” e l’I.I.S. “G.B. Pentasuglia “. Due Scuole che, su invito del FAI, hanno scelto di integrare le proprie competenze mettendo in luce ciò che accomuna i ragazzi, la gioia di vivere e l’amore per la musica, al fine di trasmettere insieme un messaggio di fratellanza e di speranza. Non un semplice Concerto di Natale delle Scuole, dunque, ma un esempio concreto di come ciascuno di noi può contribuire a costruire, un mondo migliore, di pace e di speranza.

La Delegazione FAI di Matera ringrazia sentitamente Don Angelo Tataranni per l’ospitalità e i due Dirigenti Scolastici, la Prof. Patrizia Di Franco e il Prof. Antonio Epifania per aver scelto di condividere concretamente l’azione educativa del Settore Scuola del FAI Basilicata, da sempre impegnato nella trasmissione dei valori della pace e del rispetto per gli altri, oltre che per il patrimonio artistico e paesaggistico della nostra Italia.

Un elogio particolare ai Docenti che con grande professionalità hanno contribuito alla preparazione musicale delle Studentesse e degli Studenti dei due Laboratori musicali: i Professori Lorella Bruno ed Ettore Camarda per il Liceo Classico “E. Duni” e la Professoressa Paola Scasciamacchia per l’I.I.S. “G. B. Pentasuglia “. Un doveroso ringraziamento a Davide Sergio per il Service. Venite a trovarci! Vi aspettiamo!”

