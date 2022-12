A Matera, Concerto di Capodanno della Camerata delle Arti il 2 gennaio

“Per salutare il 2023 La Camerata delle Arti torna con il tradizionale Concerto di Capodanno che si terrà il 2 gennaio alle 18,45 all’Auditorium “Gervasio”.” E’ quanto si annuncia con una nota in cui si specifica che: “Ad accompagnare i tenori Zi-Zhao Guo, Francesco Panni e Francesco Zingariello ci sarà l’Orchestra Sinfonica Ico 131 della Basilicata, una formazione che prosegue il suo ricco cartellone di concerti con l’appuntamento materano. Al pianoforte il maestro Angelo Nigro che ha curato tutti gli arrangiamenti tranne la fantasia dedicata ai Valzer e Polke di Strauss che sono del Maestro Nicola Samale. Direttore e concertatore il maestro Francesco Zingariello.

Il programma prevede i più famosi classici del repertorio tenorile, dall’opera alla romanza, dai brani americani al repertorio sudamericano, con un doveroso omaggio alla canzone napoletana. Non mancheranno le storiche composizioni di Strauss. Si tratta di veri e propri viaggi nel tempo attraverso la grande musica tra i quali non potrà mancare la celebre Marcia di Radetky.”

“Il concerto di Capodanno – spiega il maestro Francesco Zingariello, direttore artistico dell’associazione – rappresenta anche per noi un momento importante un bilancio dell’anno appena trascorso e l’opportunità di cominciare quello appena iniziato con la grande musica a cui il nostro pubblico è positivamente abituato. Ancora una volta usciamo da un anno in cui gli echi della guerra e le difficoltà successive ala pandemia ci hanno accompagnati, ma siamo certi che la condivisione e il clima che produce la cultura possono contribuire a darci la forza necessaria per guardare al futuro con ottimismo”.

Biglietto unico 10 euro