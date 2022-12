A Matera concerto del “Trio Gioconda De Vito”

E’ in programma domani, lunedi 19 dicembre, alle ore 20.30 al Palazzo Viceconte di Matera il concerto del “Trio Gioconda De Vito”, composto da Liubov Gromoglasova, pianoforte – Silvia Grasso, violino, Gaetano Simone, violoncello.

In programma l’esecuzione del Trio in Si bemolle maggiore op. 97 “Arciduca” di L. van Beethoven e il Trio elegiaco n.1 in Sol minore di S. Rachmaninov.

Promosso dall’Orchestra della Magna Grecia, in collaborazione con l’Associazione Musicale “LUIS BACALOV”, la Fondazione Paolo Grassi e l’associazione culturale “Lucania Musicale”, l’evento è realizzato con la partecipazione di Comune di Matera, Regione Basilicata e Ministero della Cultura.

Biglietto di ingresso: 2 euro