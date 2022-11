A Matera, auditorium Gervasio, concerto con la pianista Valentina Lisitsa

Il Maestro Gianluca Marcianò debutta alla guida dell’Orchestra Magna Grecia in qualità di nuovo “direttore principale” dell’ICO, in occasione del concerto in programma Venerdi 18 novembre, alle ore 21.00, nell’Auditorium Gervasio a Matera, con l’esibizione di Valentina Lisitsa, pianista ucraina amata dal pubblico e dal web, con oltre 200 milioni di visualizzazioni raccolte dai suoi video.

«Sono lusingato per l’incarico di Direttore principale assegnatomi – dichiara Marcianò – un ruolo di grande prestigio che ricoprirò con grande impegno. A tale proposito, ringrazio tutti i musicisti con i quali si è subito stabilito grande affetto e stima, e il Direttore artistico, Piero Romano. Con l’Orchestra sono pronto a svolgere un grandissimo lavoro, tour internazionali e grandi concerti, con repertori diversi, patrimonio che rappresenta il segreto dell’Orchestra della Magna Grecia, che spazia dal classico al pop con grande professionalità, qualità dalle quali sono stato letteralmente affascinato».

Il programma prevede: il Concerto per Pianoforte e orchestra n° 2 di Rachmaninov, l’ Ouverture 1812 di Tschaikovsky e le Danze polovesiane di Aleksandr Borodin. Valentina Lisitsa, pianista ucraina, inizia a suonare all’età di tre anni esibendosi nel suo primo recital da solista già l’anno successivo. Frequenta il Conservatorio di Kiev, dove conosce il marito, Alexei Kuznetsoff, insieme al quale vince il primo premio al “The Murray Dranoff Two Piano Competition” a Miami (Florida, USA). Lisitsa pubblica il suo primo video su YouTube nel 2007 ricevendo da subito un grande successo. Nel giugno 2012 debutta alla Royal Albert Hall di Londra. Nel 2020 i suoi video raggiungono duecento milioni di visualizzazioni. Vive negli Stati Uniti e si esibisce in numerosi concerti da solista girando il mondo in tournée tra Stati Uniti, Canada e Europa.

La stagione artistica 2022-2023 dell’Orchestra Magna Grecia è realizzata in collaborazione con l’associazione musicale “Luis Bacalov”, con il sussidio istituzionale del Comune di Matera, Ministero della Cultura, Regione Basilicata. Prezioso, come sempre, il supporto delle realtà imprenditoriali che scelgono di affiancare l’offerta culturale proposta dall’OMG: BAWER, De Angelis Bus, Grieco Abbigliamento, ItalCementi, IP Fratelli Gaudiano, Farmacia D’Aria.

Oltre ai posti riservati agli abbonati, saranno posti in vendita solo 30 biglietti per registrare il completo “tutto esaurito” dell’Auditorium. Biglietti disponibili su www.ticketsms.it – Cartoleria Manicone (Via delle Beccherie, Matera) – Sede Orchestra Magna Grecia, via De Viti De Marco 13 – Matera (Tel. 0835.1973420, 392.9199743).