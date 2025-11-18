A Matera, “Arpiamoci… e partite” con Dino Paradiso e Daniela Ippolito

Dopo un “acconto” di questo nuovo spettacolo “Arpiamoci…e partite” che l’artista di Bernalda, Dino Paradiso, affiancato dalla ottima arpista sanmaurese, Daniela Ippolito, concessero il 22 settembre 2024 scorso in Piazza San Pietro Caveoso nell’ambito del cartellone del Matiff (Matera International Film Festival) ecco giunto il momento di gustare l’intero lavoro. Infatti, l’appuntamento è per Venerdì 28 novembre – ore 20:30 – presso il Cineteatro Gerardo Guerrieri di Matera. Questa che è presentata come “La vera storia comica dell’arpa di Viggiano” (scritta, diretta ed interpretata da Paradiso), una storia vera di musica, coraggio e dintorni, dovrebbe assicurare una serata ricca di notizie e aneddoti, ovviamente divertente e tutta da ridere…o quasi. Con la sua inconfondibile ironia lucana, Paradiso ci accompagnerà “in un viaggio tra musica, sogni e radici, raccontando la straordinaria avventura dei musicisti viggianesi che portarono l’arpa e l’anima lucana nelle piazze d’Europa. Uno spettacolo divertente, autentico e profondo, dove le risate si mescolano alle emozioni e la tradizione incontra la leggerezza. Un evento che celebra la cultura lucana e il valore di chi ha saputo cambiare la storia della propria terra. Con la partecipazione musicale di Daniela Ippolito, arpista di talento, che dà voce alla magia viggianese.” (Biglietto: 15 euro – posto unico (esclusi diritti di prevendita) -Prevendite su webtic.it

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.