A Matera (13 settembre) e Potenza (14), tornano le Giornate del Lavoro della Cgil Basilicata

“Dettare insieme, sindacati, istituzioni e società civile, le priorità di cui il governo regionale deve tenere conto per migliorare le condizioni di vita dei lucani e delle lucane.” È l’obiettivo dichiarato delle Giornate del Lavoro della Cgil Basilicata, giunte quest’anno alla dodicesima edizione. Appuntamento venerdì 13 settembre a Matera, in piazza San Giovanni, e sabato 14 settembre a Potenza, in piazza don Bosco. “Una due giorni di dibattito e confronto – ha spiegato oggi in conferenza stampa, a Potenza, nella sede del sindacato, il segretario generale della Cgil Basilicata, Fernando Mega – sulle questioni che riguardano la vita pubblica dei cittadini e indirizzare le scelte che i governi devono fare a tutela dei diritti di tutti e di tutte. Un appuntamento fisso per la nostra regione, un momento di partecipazione dal basso, dove Cgil si fa luogo aperto, di incontro e di confronto, presidio politico e culturale, intendendo la politica non quella dei partiti, ma della polis, nell’interesse del bene. È in questo solco che si colloca l’azione della Cgil, in difesa della Costituzione e dei diritti universali dei lavoratori e delle lavoratrici, a prescindere dalla parte politica che si trova al governo. A Matera parleremo delle prospettive del Mezzogiorno tra Pnrr e autonomia differenziata mettendo a confronto le posizioni dei diversi presidenti di Regione, del nord e del sud: Vito Bardi, presidente della Regione Basilicata, Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e Stefano Bonaccini, ex presidente della Regione Emilia Romagna e parlamentare europeo. Una partecipazione bipartisan, dalla quale ci auguriamo di ottenere un indirizzo comune in difesa della Basilicata e del Mezzogiorno, fortemente penalizzato dalla legge sull’autonomia differenziata, che acuirà il gap esistente. L’autonomia differenziata, insieme ai tagli al Pnrr per il Mezzogiorno e al decreto Sud del governo Meloni, rischiano di far scoppiare una nuova questione meridionale”.

A Potenza focus sul caporalato e sullo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura e poi intervista a tutto campo del giornalista ed editorialista Massimo Giannini al segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini, su lavoro, diritti, libertà, Costituzione e democrazia. “Riprenderemo i temi del referendum sul lavoro della Cgil – ha spiegato in conferenza stampa il segretario generale della Cgil di Potenza, Vincenzo Esposito – per cancellare le norme sulla precarietà, sui licenziamenti illegittimi e le norme che impediscono, in caso di infortunio sul lavoro negli appalti, di estendere la responsabilità all’impresa appaltante. Leggi ingiuste, che hanno impoverito e frammentato il lavoro nel nostro Paese, dove gli stipendi sono sempre più bassi e muore un lavoratore ogni tre giorni. In Basilicata sono state raccolte ventimila firme, un traguardo importante per una regione così piccola. Ciò significa che il tema è molto sentito. Con il segretario generale Flai Cgil Basilicata, Giovanni Mininni, parleremo invece di sfruttamento del lavoro, in particolare del lavoro in agricoltura. La piaga del caporalato è tutt’altro che risolta in Italia e nella nostra regione. Ricordiamo il caso disumano di Satnam Singh, bracciante indiano lasciato morire dissanguato dopo essersi ferito gravemente a un braccio, ma anche in Basilicata la situazione è disastrosa. Nel Vulture Alto Bradano i braccianti impiegati nella raccolta del pomodoro sono tornati nei ghetti a causa dei ritardi e delle inadempienze della Regione per l’accoglienza. Ma ritardi si registrano anche nel Metapontino, nonostante i fondi Pon a disposizione”. A Potenza la piazza sarà aperta, con la presenza di numerose associazioni e l’allestimento della mostra fotografica “Oro Verde” di Stefania Prandi in collaborazione con Fondazione Città della pace per i bambini Basilicata che racconta la vita nei campi dei braccianti di Latina. A seguire, alle 21, in piazza don Bosco, concerto gratuito di Roy Paci.

IL PROGRAMMA

VENERDÌ 13 SETTEMBRE – PIAZZA SAN GIOVANNI – MATERA

ore 17,30

Presenta

Michela Carmentano

Segretaria Cgil Basilicata

Saluti

Domenico Bennardi

Sindaco di Matera

Introduce

Fernando Mega

Segretario Generale Cgil Basilicata

Prospettive del Sud

tra autonomia

differenziata e PNRR

Ne discutono

Vito Bardi

Presidente Regione Basilicata

Michele Emiliano

Presidente Regione Puglia

Vincenzo De Luca

Presidente Regione Campania

Roberto Occhiuto

Presidente Regione Calabria

Stefano Bonaccini

Presidente Regione Emilia Romagna

Christian Ferrari

Segretario Nazionale Cgil

Modera

Daniela Preziosi

Giornalista inviata parlamentare

di “Domani”

SABATO 14 SETTEMBRE – POTENZA – PIAZZA DON BOSCO

ore 17:00

Presenta

GiulianaScarano

Segretaria Cgil Basilicata

Saluti

Vincenzo Telesca

Sindaco di Potenza

Introduce

Fernando Mega

Segretario Generale Cgil Basilicata

Diritti in campo contro

ogni forma di sfruttamento

Ne discutono

Giovanni Mininni

Segretario Generale Flai

Vincenzo Esposito

Segretario Generale Cgil Potenza

Modera

DanielaPreziosi

Giornalista inviata

parlamentare di “Domani”

ore 18:30

Un paese per tutti.

Libertà,diritti, lavoro,

costituzione,democrazia

Massimo Giannini

editorialista di Repubblica

intervista Maurizio Landini

Segretario Generale Cgil

Ore 21:30

Concerto di Roy Paci

Ingresso gratuito