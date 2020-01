“Ludopatia e gioco d’azzardo:dall’illusione all’inganno”. E’ questo il titolo del convegno organizzato dal Comune di Marsicovetere e dall’associazione “Famiglie Fuori Gioco” che si terrà giovedì 30 gennaio, alle ore 18.00, presso la sala consiliare a Villa D’Agri nel Comune di Marsicovetere.

Un incontro importante al quale parteciperà il sindaco di Marsicovetere Marco Zippari, che da pochi giorni è stato designato dall’Anci quale componente effettivo dell’Osservatorio Regionale della Basilicata sulle misure per il contrasto al gioco d’azzardo patologico (GAP).

Tra gli altri interventi previsti quelli della dr.ssa Patrizia Teresa Bruno (psicologa e psicoterapeuta), del direttore dell’U.O.S.D. Ser.D di Villa d’Agri, Donato Donnoli, lo psicologo clinico psicoterapeuta dirigente del Ser.D di Villa D’Agri, Carlo Stipo, il Comandante della Polizia Locale di Marsicovetere dott. Michele Petrone e Michele Cusato presidente dell’associazione di promozione sociale “Famiglie Fuori Gioco” che da anni si batte contro il GAP.

Un tema molto delicato che in Basilicata è stato affrontato anche dalla legge n.30 approvata il 27 ottobre 2014 che consta di 11 articoli. Un problema quello del GAP presente anche in altre regioni del Belpaese e secondo i dati diffusi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativi al 2018, in Basilicata sono stati “giocati” per il gioco d’azzardo tra slot machine, VLT, Lotto, Superenalotto e lotterie istantanee 524 milioni e 757 mila euro.