A mare, a mare ! A Lecce, dal 5 all’8 marzo, il salone nautico del Salento

Siamo a febbraio e l’aver visto a Matera un manifesto che annuncia la quinta edizione del salone nautico del Salento, a Lecce, in piazza Palio dal 5 all’8 marzo fa venire la voglia di mare. E il ” NautiGo”https://www.nautigo.it/ è l’opportunità per guardare a Pasqua o giù di lì a una prima uscita su spiaggia, coste o a mettere in mare -dopo la stagione del rimessaggio- barca,gommoni e via declinando o di pensare ad acquistare una imbarcazioen. Il salone è una opportunità, che dà appuntamento agli appassionati del mare,dello sport e della pesca. E allora come si dice nel Salento : ” A mare, a mare !”



dal sito https://www.nautigo.it/

NAUTIGO – Il Salone Nautico Internazionale del Salento

Il Polo fieristico di Piazza Palio ospita la V EDIZIONE di NautiGo – Salone Nautico Internazionale del Salento.

Per 4 giorni la manifestazione ospiterà l’eccellenza della produzione dei Cantieri nautici nazionali ed internazionali e presenterà i servizi e gli accessori più innovativi delle più importanti aziende del Settore.

Sono previste anche un’ampia area dedicata al mondo della Pesca ed un’altra per gli Sport d’acqua, con tutte le più importanti novità. NautiGo sarà anche un importante momento di confronto per gli addetti ai lavori, con iniziative e convegni che toccheranno tematiche di forte interesse pubblico.



LA MISSION

NautiGo nasce con l’obiettivo di promuovere l’incontro degli operatori della Nautica, della Pesca e degli Sport d’acqua con i loro numerosissimi appassionati, sempre più esigenti e alla ricerca delle ultime novità.

NautiGo si pone, in particolare, come punto di riferimento per il Settore dei Rib, dei Maxi Rib e delle piccole e medie imbarcazioni, ovvero il target con maggiore interesse e crescita nel territorio pugliese



IL PROGETTO

Il Polo fieristico di Piazza Palio ospita la V EDIZIONE di NautiGo – il Salone Nautico Internazionale del Salento.

Per 4 giorni la manifestazione ospiterà l’eccellenza della produzione dei Cantieri nautici nazionali ed internazionali e presenterà i servizi e gli accessori più innovativi delle più importanti aziende del Settore.

Sono previste anche un’ampia area dedicata al mondo della Pesca ed un’altra per gli Sport d’acqua, con tutte le più importanti novità. NautiGo sarà anche un importante momento di confronto per gli addetti ai lavori, con iniziative e convegni che toccheranno tematiche di forte interesse pubblico.