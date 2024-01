A Marconia Beatrice Fazi racconta come le è cambiata la vita

Dal teatro brillante con il grande Gigi Proietti a quello della riflessione e della solidarietà per Gesù e per quanti ne seguono il cammino. La storia e la testimonianza di Beatrice Fazi, la ”Bettina” di un medico in famiglia, sarà la protagonista di un in incontro che si terrà mercoledì 3 gennaio all’auditorium ” Amedeo Forte” di Marconia di Pisticci (Matera) . Da non perdere. Un volto amico che potete seguire su Sat 2000 nella trasmissione ”Beati voi”.

Incontro con l’attrice Beatrice Fazi

Marconia 3 gennaio 2024 ore 19

Auditorium Amedeo Forte

Su invito delle due comunità parrocchiali di Marconia, quella di San Gerardo Maiella e di San Giovanni Bosco, l’attrice e conduttrice televisiva Beatrice Fazi sarà domani a Marconia, presso l’Auditorium Amedeo Forte, per una testimonianza sulla bellezza di un incontro che le ha cambiato la vita.

Attrice di teatro, cinema e televisione Beatrice Fazi è nota per aver partecipato alla fiction “Un medico in famiglia” nel ruolo di Melina la cameriera pasticciona.

Nata a Salerno il 29 luglio del 1972 (51 anni), è sposata e madre di 4 figli; vive a Roma dal 1990.

Ha iniziato a lavorare a teatro già dall’età di 14 anni con Gigi Proietti

Nel libro autobiografico “Un cuore nuovo” ha raccontato la storia della sua conversione.

Attualmente conduce il programma Beati voi su TV2000.

Erasmo Bitetti

Ufficio Comunicazioni Sociali

Diocesi di Matera-Irsina