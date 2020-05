Da Brescia, dai territori dilaniati dalla pandemia, l’invito di Giovanni Arici a prendere parte ad un progetto di condivisione artistica è stato colto dall’artista materano Franco Di Pede che ha inviato un segno artistico in formato cartolina ispirato ai Sassi di Matera nei giorni di lockdown.

“In questo momento- scrive Di Pede– in cui «L’ora è confusa e noi come perduti la viviamo» come ricordava P.P. Pasolini abbiamo più che mai bisogno di nutrirci di bellezza e “contagiarci” di arte.

Abbiamo bisogno del calore del confronto, dell’immaginare emozioni altrui e crediamo che la Mail Art possa darci un po’ di quella felicità interrotta.

Questa tragedia ci unisce tutti nel dolore.”