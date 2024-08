A Luciano Loizzo stima e premio del Mc Salandra. E l’anno prossimo?

Se Luciano Loizzo da Ferrandina continua ad avere tanta voglia da restare in sella per ore sulla sua Moto Guzzi GT 235 ”Lodola” del 1960 e a progettare ogni anno un tour all’estero, per raggiungere luoghi estremi, una buona spinta di acceleratore gliela danno gli amici del Motoclub Salandra. Così in occasione del 26° motoraduno nazionale, svoltosi tra Salandra, Tursi e Marinagri di Pisticci,Craco Scanzano jonico e Policoro gli amici centauri oltre a farsi raccontare di come fosse andata tra Grecia e Balcani, hanno brindato con luì per l’impresa conferendogli una medaglia ricordo . Naturalmente gli hanno chiesto dove andrà l’anno prossimo, ma lui è rimasto su un generico ” Sto’ vedendo…e, comunque, sarete i primi a saperlo’. Giusto . Fattibilità e itinerari vanno verificati. Festa comunque insieme ai presidenti del Motoclub,Vincenzo Castellano, della federazione motociclistica, Rocco Lopardo del sindaco Geppino Soranno e del parroco don Fabio Vena. Per la cronaca, ci ha detto Luciano, è stato premiato anche un altro socio del motoclub che ha compiuto un tour in Marocco in sella a una Vespa Piaggio. Poi a pranzo per mettere a punto …il carburatore dei radunisti.