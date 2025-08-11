A Longiano (FC), la mostra “L’acquaforte per Leonardo Sciascia”, prorogata fino al 19 ottobre

La direzione del Museo Fondazione Tito Balestra -si legge in una nota- “data l’affluenza di pubblico e il grande interesse, ha prorogato la mostra “L’acquaforte per Leonardo Sciascia – Giorgio Morandi, Luigi Bartolini, Giuseppe Viviani, Edo Janich” fino al 19 ottobre 2025. Partendo dalle indicazioni di Sciascia, la Fondazione Tito Balestra -situato nei locali del Castello Malatestiano di Longiano (Provincia di Forlì-Cesena)- ha voluto realizzare una mostra capace di riportare l’attenzione su questi quattro grandi incisori – già presenti, tra l’altro, con proprie opere, nella collezione permanente – e di testimoniare i rapporti e le affinità tra lo scrittore siciliano e il poeta longianese. “Il curatore della mostra, Flaminio Balestra, grazie alla fondamentale collaborazione dei collezionisti privati (Paolo Bassano, Alberto Marcelletti, Luciana Bartolini) e dell’artista Edo Janich, -si spiega nella nota- ha individuato un’importante selezione di 60 opere (15 per ogni artista). In mostra si potranno ammirare il profondo sentimento dell’esistenza di Giorgio Morandi (opere dal 1924 al 1961), i prediletti soggetti naturalistici di Luigi Bartolini (opere dal 1920 al 1937), le atmosfere suggestive di Giuseppe Viviani (opere dal 1933 al 1958), i sogni di Edo Janich (opere dal 1972 al 1999). In tutti, la grande abilità tecnica, attenta ai dettagli, che tanto incantava Sciascia. Perché è nella tecnica che si fonda tutto ciò che l’invenzione riporta sulla carta appena uscita dal torchio. A completare il percorso, sarà possibile visitare la sezione permanente della collezione donata da Anna Balestra alla Fondazione, con 7 acqueforti di Morandi (datate dal 1921 al 1956), 18 di Bartolini (datate dal 1926 al 1962), 1 linoleografia di Viviani (datata 1937), e alcune tra le opere recentemente donate da Edo Janich (datate dal 1974 al 2023).

Diverse attività accompagneranno la mostra. Verranno organizzati laboratori per le scuole primarie e secondarie, e l’artista Edo Janich terrà un incontro sull’incisione, rivolto ad accademie e istituti d’arte. Inoltre, la mostra interagirà con la rassegna “Sagge sono le Muse – In parole”, che vedrà la partecipazione degli storici dell’arte Giuseppe Appella e Marilena Pasquali. La fondazione con questa mostra si conferma inoltre come volano per il turismo culturale della regione Emilia-Romagna. La mostra è realizzata anche grazie al prezioso sostegno della Direzione Generale Educazione Ricerca e Istituti Culturali del Ministero della Cultura, del Settore patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Longiano, di Romagna Iniziative e gode del patrocinio della Fondazione Leonardo Sciascia e di Sellerio Editore. La mostra sarà visitabile fino al 19 ottobre 2025, Orari di apertura dal martedì alla domenica e festivi ad agosto 16:00-20:00 e settembre e ottobre 10:00-12:00 / 15:00-19:00. Per informazioni e prenotazioni 0547 665850 oppure via mail a info@fondazionetitobalestra.org . La mostra è visitabile con il biglietto del museo.”