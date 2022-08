A Loizzo e Lisanti un premio tra i centauri del 24° Motoraduno nazionale

Ormai è una classica che si appresta a festeggiare, l’anno prossimo, le nozze d’argento con la provincia di Matera, toccando vari centri che dalla marina, raggiungono la collina e la montagna. E’ il 24° Motoraduno nazionale organizzato dagli appassionati del club di Salandra, amici di Luciano Loizzo, che ha avuto anche il loro appoggio – oltre a quello del Comune di Ferrandina- per raggiungere Capo Nord ( Norvegia) in sella alla Moto Guzzi ” Lodola 235 GT”, che sarà di ritorno- su un tir- nei prossimi giorni. E così da Montalbano a Craco a Salandra a Ferrandina i partecipanti sono arrivati nella città aragonese della Valbasento per un premio e una targa ricordo. Un anticipo, per Luciano, della festa che si terrà ai primi di settembre a Ferrandina e alla presenza di un’altra ”L” la rossa Lodola targata BR e con il numero 15 sulla fiancata. Per l’occasione il presidente del Motoclub ha premiato Luciano, che fa parte del Motoclub, e il sindaco di Ferrandina Carmine Lisanti.