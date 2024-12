A lezione di sicurezza sul lavoro nel metaverso: Caldarola lancia evento informativo gratuito

L’azienda Caldarola Srl, attiva nella vendita e noleggio delle macchine movimento terra, con una nota comunica di aver organizzato “una iniziativa gratuita di informazione sulla patente a crediti per la sicurezza nei cantieri e sugli aggiornamenti dell’accordo stato-regioni in fase di modifica ed approvazione nel suo ambiente metaverso. L’iniziativa si terrà alle ore 16 di mercoledì 11 dicembre e avrà come relatore l’HSE Senior Maurizio Gaudio. Per poter partecipare è sufficiente accedere nell’ambiente Realverso Caldarola tramite il link https://caldarola.realverso.cloud/ . Per chi fosse sprovvisto di codice è possibile richiederlo gratuitamente all’azienda Caldarola tramite la sezione contatti del sito https://www.caldarola.it .” Marcello Masi, responsabile commerciale di Caldarola, dice: “Siamo da sempre attenti agli aggiornamenti normativi in ambito sicurezza e nella nostra mission rientra l’impegno di una informazione verso i nostri clienti e la comunità. Siamo felici di ospitare tale evento nel nostro ambiente metaverso, che rappresenta un ulteriore tassello del cammino di innovazione che ha visto il Fleet 4.0 e Calid, simulatore realistico di macchine movimento terra, come tasselli portanti dei nostri sviluppi”.

