A Lecce le finali regionali pugliesi di Arezzo Wave Contest

Giovedì 30 maggio (ore 21:00 – ingresso gratuito) le Officine Cantelmo di Lecce, in collaborazione con RKO, Microsolco e Coolclub, ospitano la finale pugliese di Arezzo Wave Contest, il più importante concorso per la musica emergente italiana, giunto quest’anno alla sua trentottesima edizione. “Durante la serata – in diretta radio su rkonair.com -“ si spiega in una nota “la giuria guidata dal responsabile regionale Carlo Chicco (giornalista, dj, speaker radiofonico e fondatore di RKO) e formata da Tobia Lamare (cantante, musicista, produttore e anima della Lobello Records), Marco Ancona (cantante, compositore, autore, chitarrista, produttore, storico nome dell’alternative rock pugliese, tra i fondatori della Nos Records), Giustina de Iaco (attrice e speaker radiofonica) e Giorgio Consoli (musicista, autore ed attore), ascolterà e valuterà le sei esperienze selezionate tra le quaranta partecipanti alla prima fase. Sul palco si alterneranno la band indiepop Denny Music (Bari), il gruppo post-punk con venature elettroniche e hip-hop Lit Up Fuse (Rutigliano), il duo cantautorale Raestavinve (Foggia), la rock band Violante (Lecce), il cantautore e polistrumentista Cristiano Cosa (Taranto) e l’esperienza pop di Melpi (Brindisi). Il gruppo vincitore accederà poi alla valutazione di un’altra giuria che porterà alla selezione dei dodici finalisti per le esibizioni dell’11 e 12 ottobre nel comune toscano di Cavriglia per Arezzo Wave Love Contest & festival. Nel 2024, Arezzo Wave Contest ha raccolto la partecipazione di quasi 900 iscritti provenienti da 99 province che dopo una prima scrematura si sfideranno nelle oltre quaranta selezioni live che determineranno i venti vincitori regionali. Arezzo Wave contest continua a essere una piattaforma cruciale per la scoperta e la valorizzazione dei nuovi talenti musicali italiani, con una copertura capillare del territorio grazie a ventisette responsabili regionali. Arezzo Wave Contest si conferma un evento di rilevanza, fondamentale per chi cerca visibilità nel panorama musicale, rappresentando il palco ideale per la nuova musica italiana.”

