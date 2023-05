A Lauria, si conclude la 1^ edizione di Next Film Festival, sezione young di Storie Parallele

“Il 22 maggio a partire dalle 18,00 presso la Sala di Sipio dell’I.I.S. Miraglia di Lauria, si terrà l’evento conclusivo della prima edizione del Next Film Festival, organizzato e gestito interamente dai ragazzi delle scuole elementari e medie, che si pone come la sezione young del Festival del cinema documentario Storie Parallele che si svolge a Salandra (MT) dal 2018.” Lo si annuncia in una nota in cui si specifica che: “L’evento a cura di Fargo Produzioni, realizzato grazie al contributo di MIUR e MIC inerente al bando “Il cinema e l’Audiovisivo a scuola – Progetti di rilevanza territoriale” , con l’intento di stimolare l’interesse delle nuove generazioni nei confronti del cinema inteso come espressione artistica in continua evoluzione, ha portato alla realizzazione di un prodotto transmediale: un videogame con inserti narrativi filmici.

Un esperimento innovativo che ha coinvolto 60 studenti dell’Istituto comprensivo Domenico Lentini di Lauria, tutti tra i 6 e i 14 anni, che hanno collaborato alla fase di progettazione e realizzazione del film-game combinando l’intramontabile magia della settima arte con il mondo virtuale, prerogativa assoluta della Generazione Z.

Attraverso Next Film Festival, coniugando realtà virtuale e gaming con gli strumenti tradizionali del settore audiovisivo come la pellicola e l’animazione, si è giunti alla realizzazione di Sigma travel, un film – videogame arricchito da una sezione dedicata alla realtà virtuale. Nell’opera si narrano le avventure della giovane protagonista Simna al centro di una narrazione che può variare a seconda dell’esito dato dal capitolo dedicato al gaming, momento in cui il giocatore diventa un inconsapevole sceneggiatore/attore in grado di interagire del tutto la trama dell’opera. Non solo educazione al cinema ma anche educazione ambientale e salvaguardia del territorio, per riflettere insieme sul problema incombente del cambiamento climatico e sensibilizzare giovani e meno giovani al tema di una possibile crisi idrica. Infatti il film-game è ambientato nella Basilicata dell’anno 2986, epoca segnata da siccità e carestie. Tutte le dighe della regione sono sotto il controllo assoluto di Lady Crystal e del suo esercito di dannati. Sulle loro tracce c’è Simna, guerriera dalla pelle d’argilla e sangue di lupo, nata dalle acque del fiume Sinni. Riuscirà la giovane eroina a riportare l’acqua nei fiumi lucani? ll programma del Next Film Festival rappresenta un unicum rispetto al contesto territoriale in cui si inserisce, sia per quanto riguarda la tipologia di output presentato (opera transmediale che contiene gaming, VR 360, pellicola super 8mm) sia perché interamente organizzato dai ragazzi, come già accade nel salernitano per il noto Giffoni film festival.”

Il regista Nicola Ragone che ha curato l’intero progetto, con soddisfazione ha dichiarato: “Siamo felici di aver centrato l’obiettivo catturando l’interesse dei nativi digitali che, guidati e formati da professionisti del settore, hanno acquisito nel corso delle lezioni una maggiore consapevolezza sul funzionamento della macchina del cinema. L’ibridazione dei linguaggi, la commistione di generi e la ricerca di nuovi sguardi sulla narrazione ha generato nei partecipanti nuovi stimoli, la scoperta di nuove possibilità per raccontare la realtà. Ho imparato tantissimo dagli studenti. Mi ha sorpreso il loro immaginario, il loro modo di riflettere, il loro modo di creare. Spesso le istituzioni non mostrano fiducia nei giovani. La classe dirigente dovrebbe essere nutrita dalle loro idee. Sono i nostri più grandi politici. Perché puri, appassionati e pronti a difendere le loro idee con coerenza.”

Next Film Festival si avvale della partnership di:

– Predict Consulting srl (Società di sviluppo gaming – Romania)

– Augustus color (Laboratori di sviluppo e stampa – Roma)

– Studio Bold (Specializzato nello sviluppo VR 360 – Trento)

– Youth Europe Service (Progettazione e formazione a livello europeo)

– Istituto Comprensivo “Lentini” Lauria

– Comune di Lauria (PZ)” . Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/storieparallele.filmfestival https://www.instagram.com/storieparallele.filmfestival/ Sito internet: https://www.festivalstorieparallele.it/