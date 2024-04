A Laurenzana, domani, presentazione libro di Don Antonio Romano “Frà Tommaso”

Domani 1 maggio, nella sala consiliare del Comune di Laurenzana (Potenza), ci sarà la presentazione del libro di Don Antonio Romano, “Fra’ Tommaso, uomo francescano“, Villani Editore. Ne parleranno, si legge in una nota: “Pietro Anastasio dell’Ordine Minore dei francescani, Michele Barbella collega di lavoro di Fra’ Tommaso e Don Antonio Romano Autore. Interverranno: Pietro Romano, Presidente del Centro Sociale Beato Egidio di Laurenzana, Michele Ungaro, Sindaco di Laurenzana, Vito Romaniello, Presidente APS Culture Moderne, Rocco Romaniello, Dirigente Regionale Basilicata, Don Francesco Nardone, Parroco di Laurenzana. Modera: Franco Villani Editore.

Il libro racconta l’esperienza di Fra’ Tommaso Guglielmi di Pietragalla che, dopo il cammino formativo e vocazionale nei luoghi dell’Ordine francescano, sceglie di sospendere per andare a Torino a studiare Ingegneria: cosa non facile sia per l’impegno nello studio, sia per la sua situazione precaria nell’ambiente.

Già si vede in Tommaso il viaggio dell’uomo del Sud, come tanti, verso il Nord alla ricerca di qualcosa che potesse realizzare un desiderio, un sogno, di cultura del lavoro, di scoperta.

Ma Fra’ Tommaso non è fuggito dalla vocazione di diventare francescano, anzi ne fa esperienza ancora più marcata in una situazione di ambiente nuovo e non certo accogliente per chi viene da fuori. Conseguita la laurea in Ingegneria Elettronica ritorna al Sud e bussa ancora una volta al convento con una proposta sorprendente: essere frate-lavoratore in azienda.

L’esperienza di Fra’ Tommaso ci riporta al Cristianesimo delle origini quando gli Apostoli si guadagnavano il nutrimento con il lavoro delle proprie mani come pescatori o tessitori di tende; come S. Francesco e i francescani che vivevano non solo di carità, ma anche di lavoro per sostentarsi e continuare la loro missione di rinnovamento e di proposta evangelica.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.