A La Martella, dove si sta freschi, con la crapiata e tanta musica

E il menù del 1 agosto offerto dagli Amici del borgo, con la anticipazione della serata dedicata a bruschetta e pomodoro, ha confermato il legame con la tradizione culinaria contadina, legato al piatto della mietitura a base di grano, fave, ceci, cicerchie, patate e aromi. Semplicità e genuinità preparati dai volontari per oltre quattro quintali di ingredienti, messi a cucinare nel calderoni – come ci hanno detto i due Paolo Grieco e Paladino, che sintetizzano braccia, mente, anima e cuore del sodalizio martellese. Organizzazione perfetta con piazza Montegrappa alllestita per le diverse funzioni: distribuzione della crapiata e del vino, spazi per gli stand dove si potevano acquistare anche i ventagli come ha ricordato la cantante Paola Paladino, e per l’esibizione di due validissime promesse della canzone italiana( ci sta visto il successo riscosso a The Voice) come Miriam Bruno e Raffaello Digiglio.



Una piazza che, a ben gustare, è stata una grande cucina per la crapiata e per la buona musica sotto le luci di una serata particolare, che ne annuncia delle altre. E il pubblico ha gradito e non poco il menù della serata, fatto di accoglienza ed entusiasmo- come a La Martella sanno fare e bene da sempre per quanto mostrato dal 70^ anniversario della costituzione del borgo e oltre. Il presidente dell’Associazione, con una mise in tema con la serata, ha allungato una mano…senza svelare di quello che potrà essere una cosa ”importante”per il futuro della crapiata. E a rinviato a settembre, quando il progetto dovrebbe maturare, per scoprire le carte. Auguri!



Nel frattempo il concerto della serata a più voci, presentato dal bravo Lepore.



E’ toccato prima a Miriam Bruno, 12 anni, finalista di The Voice Kids con un repertorio di canzoni italiane e straniere. Davvero una bella voce e tanta padronanza interpretativa.

Poi è toccato a Raffaello, 10 anni e fan di Ultimo, preceduto da un video a The Voice con Clementino e Rocco Hunt, e il via alla scaletta con ”Se io non avessi te, Balorda nostalgia, Rondine al guinzaglio, Beutiful things e 5 giorni.



Sul palco anche Paola Paladino, veterana delle sette note e talent scout che non manca di aiutare le giovani leve, che ha cantato brani di successo come Il Mare d’inverno, Alba Chiara. Naturalmente non ha cantato da sola, e lo stesso è stato per Raffaello, e ha presentato una agguerrita band composta da Francesco James Valente alla chitarra, Marco Quaranta alle tastiere, Daniele Montemurro al basso e il batterista Enzo Fabrizio, pronto a cimentarsi in politica per cambiare le cose nella Matera che ama. Auguri. L’assolo di batteria ci sta…



Musica e ancora musica con ”Coralline” eseguito in tandem da Paola e Raffaello, che eseguirà da solo Pastello bianco, Altrove, Set fire to the Rain, Una finestra tra le stelle e Se telefonando. E il momento della chiusura, con gli ultimi assaggi della crapiata tra il pubblico, che dispensa applausi a tutti, anche alla Sound Planet Music di Antonio Viggiani e al fonico Giovanni Lapolla. A La Martella dove, ricordiamo, ”si sta freschi, il cartellone di eventi continua. E lunedì 3 agosto concerto dell’orchestra sinfonica di Matera per le ”Serenate Danze divertimenti”.

