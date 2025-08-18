A Grottole per Anna Tatangelo…per la festa e le ceramiche

Lo avevamo annunciato nei giorni scorsi con un servizio sui concerti gratuiti nelle piazze della Basilicata https://giornalemio.it/eventi/concerti-gratis-in-basilicata-con-i-nomadi-tiromancino-vibrazioni-sannino-avitabile-de-palma-paci-povia-cover-e-artisti-locali/ e quello di martedì 19 a Grottole (Matera) e tra i più attesi, per la carriera ormai ultraventennale di Anna Tatangelo che trionfò a Sanremo con Doppiamente Fragili e poi riscuotendo successi con canzoni cpme ” Un Nuovo Bacio , Ragazza Di Periferia, Muchacha, Quando Due Si Lasciano , Occhio Per Occhio, Libera, Lo So Che Finirà . Buon divertimento. E non dimenticate di visitare a Grottole anche l’itinerario dei luoghi della ceramica come segnala la Cna territoriale.



ANNA TATANGELO IN CONCERTO

GROTTOLE – Prosegue il cartellone di eventi di Grottolestate 2025 con un appuntamento di rilievo nazionale: Anna Tatangelo si esibirà a Grottole lunedì 19 agosto, alle ore 21.00, nel piazzale di Via Nitti, antistante il Campo Sportivo.

Il concerto, tappa del suo Summer Tour 2025, offrirà al pubblico una serata all’insegna della grande musica italiana e rappresenta un’occasione unica per vivere insieme uno degli eventi più attesi dell’estate lucana.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Grottole e rientra nel ricco programma estivo che sta animando il borgo con spettacoli, cultura e tradizione.

Ingresso libero e aperto a tutti.

A SPASSO PER GROTTOLE PER APPREZZARE LA CERAMICA

Cna, corso di svolgimento la manifestazione “ A spasso nell’antica arte della ceramica di Grottole”

Ha preso avvio il 9 agosto u.s. l’iniziativa “ A spasso nell’antica arte della ceramica di Grottole “ manifestazione organizzata da Cna Matera, in collaborazione con il Comune di Grottole e con il sostegno della Regione Basilicata e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione nonché’ grazie al fondamentale apporto delle Associazioni Avis, Amici del cuore e Made in Grottole.

L’evento continuerà sino al 24 agosto e rientra tra le azioni propedeutiche all’istanza che il Comune di Grottole presenterà nel prossimo mese di settembre al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per il riconoscimento di “Città della Ceramica”.

Sino al 24 agosto è possibile visitare il Museo della Ceramica, le Antiche Fornaci, la bottega atelier del Maestro Ceramista Nisio Lopergolo ( solo pomeriggio escluse le domeniche orario 17.00-19.30) nonché la Chiesa Diruta, il Castello Sichinulfo e l’innovativo percorso alla ricerca di elementi e manufatti in argilla. Gli orari di visita sono i seguenti : mattino dalle 10.00 alle 13.00 pomeriggio dalle 17.00 alle 19.30

Ad oggi sono già tantissimi i turisti provenienti da fuori regione ma anche lucani che hanno visitato il Paese della collina materana per godere di una vista mozzafiato su buona parte della valle del Basento e sui diversi beni culturali fruibili per l’occasione. Diverse anche le presenze straniere da Francia e Olanda in testa .

I visitatori potrebbero essere ancora di più se si riuscisse ad organizzare un servizio di collegamento pubblico a mezzo bus effficiente in grado di collegare i Paesi della cintura materana alla Città capoluogo in modo tale da favorire lo spostamento dei tanti turisti che in questo periodo visitano la Città dei Sassi verso i Paesi dell’entroterra a partire da quelli viciniori.

Per esigenze organizzative e’ preferibile prenotare la propria visita al seguente numero telefonico 320 3729743 Sig. Saverio Iosca.

