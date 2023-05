A Grottole, gli attivatori di comunità della Open School for Village Hosts

“Dal 14 al 21 maggio 2023 Grottole ospiterà, in collaborazione con l’Impresa sociale Wonder Grottole, l’European Training dell’Open School for Village Hosts, progetto Erasmus + coordinato dall’Associazione Casa Netural, insieme ad altri partner provenienti da Spagna, Lettonia, Ungheria, Polonia e Serbia.” Lo si apprende da una nota in cui si specifica che: 18 “Village Hosts” ovvero attivatori di comunità provenienti da 10 diversi Paesi Europei e oltre 10 trainers delle organizzazioni partner avranno modo di lavorare sui loro progetti pilota e di toccare con mano il modello di sviluppo rurale sviluppato a Grottole (Wonder Grottole è stato il progetto di ispirazione per la creazione della scuola), creando un’importante opportunità per fare conoscere il territorio lucano.

I 18 attivatori di comunità sono stati selezionati attraverso una call pubblica che ha raccolto più di 150 candidature da parte di aspiranti Village Hosts, attivatori di comunità con progetti di sviluppo rurale da tutta Europa.

Con la scuola si sta definendo una nuova figura professionale: quella del Village Host.

Professionisti che portano nuova vita sociale, economica ed ecologica ai piccoli paesi e alla loro economia locale. Creano nuovi mezzi di sostentamento e lavoro basato su un nuovo benessere nei mercati emergenti urbano-rurali.

Tra gli obiettivi dei futuri Village Hosts partecipanti al training, solo per fare alcuni esempi: rimettere al centro della produzione agricola la figura e la dignità del contadino, immaginare nuovi sistemi di gestione della terra e salvaguardia del bene comune, creare spazi in cui comunità locali e cittadini temporanei possano vivere insieme esperienze di condivisione e di crescita collettiva contaminandosi a vicenda, e tantissime altre idee aventi come minimo comune denominatore la valorizzazione dei territori e delle loro comunità.

La settimana sarà animata da un’agenda divisa in due parti: al mattino lo sviluppo del percorso di formazione a cura dei partner e al pomeriggio la creazione di un prototipo di progetto di comunità, per coinvolgere anche la popolazione di Grottole e in un certo senso celebrarla.

La Scuola avrà luogo presso il Centro della Creatività Gerardo Guerrieri in viale della Resistenza, con il patrocinio del Comune di Grottole.

Venerdì 19 maggio alle ore 10 ci sarà una restituzione informale dei lavori svolti durante la settimana (a ingresso libero e gratuito).” L’Open School for Village Hosts è un progetto, nell’ambito del Programma Erasmus+, Azione chiave 2: Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni, del partenariato composto da Ass. Casa Netural, MateraHub, Elisava, Barcelona School of Design and Engineering, Holis, Centre for Socially Responsible Entrepreneurship, Kobiety Lodz e Radosa Partneriba.” www.villagehosts.eu

