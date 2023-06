A Gravina, l’arte di strada con l’Outline Jam, nell’ambito del Wallride Festival

L’Outline Jam sbarca per la prima volta a Gravina in Puglia nella quarta data della quinta edizione del Wallride Festival. Domenica 25 giugno 2023 dalle ore 19:00 presso i Parchi Zona Pip, la città farà un tuffo nei meandri della Street Culture tra graffiti, rap freestyle, breakdance, skateboarding e parkour, grazie alla partecipazione di artisti locali che inonderanno la scena.

“L’evento -scrivono gli organizzatori in una nota- sarà il palco per nuove attività. La tappa del 25 giugno si discosta dalle precedenti date del ricco calendario previsto dal Wallride Festival 5, in quanto dà visibilità anche ad altre discipline meno conosciute, ma con un fascino peculiare, quali:

– dimostrazioni di lancio del frisbee a cura della squadra sportiva dilettantistica Shamanin Apulian Ultimate Frisbee,

– esibizioni circensi e giocoleria di Daniela Cirone a nome dell’associazione artistica spagnola La Buia Espacio Creativo,

– performance di parkour dell’atleta Massimo Bianco della Joyfit di Putignano.

L’Outline Jam del 25 giugno è l’unica data prevista a Gravina e accoglierà anche la seconda tappa di preselezione rap freestyle, organizzata dalle crew pugliesi di Bisceglie e Molfetta: FPL e Da Mic Dojo, che vedrà sfidarsi fino all’ultima rima i migliori rappers della zona di Gravina e dintorni. Il vincitore si aggiudicherà l’accesso per la finalissima del Wallride Freestyle Battle del 3 settembre presso lo stadio Tonino d’Angelo di Altamura. A partire dalle 19:00, ad accompagnare tutta la serata, vi sarà un’area market e street food aperta al pubblico e ai passanti. Un ruolo importante è la collaborazione con le due associazioni locali, partner del progetto: Mondo Beat Associazione Culturale e Wall You APS, che insieme all’assessorato e al comune di Gravina in Puglia, hanno reso possibile la realizzazione dell’Outline Jam di questa quarta tappa del Wallride Festival 5, per la prima volta nella storia della città a Gravina in Puglia

Il Wallride festival è fra i più importanti festival di arte contemporanea del sud Italia. Per la quinta edizione, torna con sei appuntamenti tra Altamura, Matera e Gravina.

Protagonista indiscussa dei sei appuntamenti è la Street Culture in tutte le sue forme: street art, musica, graffiti, freestyle, breakdance, rap freestyle, djing, bouldering, parkour, e tutti gli artisti coinvolti dai musicisti, agli skaters e ai writers. Fulcro dell’organizzazione è l’ASD Sk8ong Team, supportata da un team di giovani professionisti e artisti, creativi, professionisti e atleti (anche minorenni), che hanno permesso al Festival di crescere sempre di più, colmando in parte il gap culturale verso la street art presente sul territorio. L’evento è gratuito ed è adatto a tutte le età.”

Per tutte le informazioni, consultare le pagine social:

Sito Web: www.wallridefestival.com

Fb: https://www.facebook.com/WALLRIDEFESTIVAL

Ig: @wallride_fest

Youtube: https://www.youtube.com/@wallridefestival4517