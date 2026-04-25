A Gravina con le ”mani” di un pasticcere che si mette a fare il pane

P…come pasticcere, pasticcino, panificatore, pane e tanta farina da lavorare per le delizie da forno. Per farla breve ”mani in pasta” che dalla pagine di un libro di Anna Maria Di Terlizzi e illustrazione di Davide Mangione che sarà presentato domenica 26 aprile nel corso delle 732^ fiera di Gravina (Bari). La curiosità è tanta. Un libro da leggere, da mangiare o di buone pratiche di Vincenzo da tener presente.A Michele Saponaro che segue storia e progressi del pane di Altamura il compito di saggiare e assaggiare…



IL COMUNICATO STAMPA

Gravina in Puglia

732^ Fiera San Giorgio

Presentazione del libro per ragazzi

Le mani in pasta

Il pasticciere che si mette a fare il pane

Padiglione Agorà – h. 11.30

Domenica 26 aprile 2025

COMUNICATO STAMPA

In occasione della 732^ Fiera San Giorgio a Gravina in Puglia, nel padiglione

istituzionale Agorà, Domenica 26 aprile 2026, alle ore 11.30, sarà presentato il libro

di letteratura per l’infanzia Le mani in pasta. Il pasticciere che si mette a fare il

pane, testi di Anna Maria Di Terlizzi, illustrazioni di Davide Mangione, a cura di

Michele Saponaro, progetto grafico di Pino Colonna, Libri a Km Zero Edizioni di

Michele Micunco. L’iniziativa editoriale è stata promossa dalla Caffetteria del

Viale, ad Altamura, fondata e gestita da Vincenzo Benvenuto, protagonista del

racconto.

L’opera verrà presentata in prima assoluta dalla poliedrica storica dell’arte Milena

Ferrandina, dell’Università degli Studi della Basilicata, con testimonianze degli

autori, del curatore e dell’editore. A condurre l’incontro sarà la giornalista Emanuela

Grassi.



Il volume racconta la storia di Vincenzo, un pasticciere curioso e appassionato,

capace di innovare introducendo nella pasticceria la semola rimacinata di grano duro,

ingrediente tipico della panificazione, ottenendo risultati originali e attenti alla qualità

e agli aspetti salutistici delle materie prime. La sua ricerca lo porta a valorizzare il

lievito madre, fino a registrare il proprio lievito presso la Biblioteca Mondiale dei Lieviti

Madre in Belgio, e ad avviare nella sua attività anche la produzione quotidiana del

pane.



Tra profumi e gesti antichi, questo percorso si intreccia con i ricordi d’infanzia,

quando osservava la madre preparare il pane in casa per tutta la famiglia. Un ritorno

alle origini che diventa occasione di crescita e consapevolezza, in cui tradizione e

innovazione si incontrano. Il racconto accompagna i giovani lettori in un viaggio fatto

di scoperte e cambiamenti, mostrando che, a volte, per andare avanti bisogna saper

tornare indietro, con le mani davvero “in pasta”.

Sempre nello spazio Agorà sarà possibile ammirare le opere di grandi dimensioni

realizzate da Davide Mangione, raffiguranti l’iconografia di San Giorgio. Lo stesso

autore, in occasione della precedente edizione della Fiera, ha esposto l’interessante

trittico grano–farina–pane: un lavoro in tema con il volume di quest’anno, che

conferma l’interesse dell’artista per le tematiche del territorio murgiano.

Si ringrazia l’Assessore del Comune di Gravina in Puglia, Antonella Lorusso, per

l’attenzione e l’interesse riservati alla presentazione del libro.

Vi aspettiamo.——————————–

Ufficio stampa

mobile +39 338 883 1053

Matera, 25 aprile 2025