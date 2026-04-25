A Gravina con le ”mani” di un pasticcere che si mette a fare il pane

P…come pasticcere, pasticcino, panificatore, pane e tanta farina da lavorare per le delizie da forno. Per farla breve ”mani in pasta” che dalla pagine di un libro di Anna Maria Di Terlizzi e illustrazione di Davide Mangione che sarà presentato domenica 26 aprile nel corso delle 732^ fiera di Gravina (Bari). La curiosità è tanta. Un libro da leggere, da mangiare o di buone pratiche di Vincenzo da tener presente.A Michele Saponaro che segue storia e progressi del pane di Altamura il compito di saggiare e assaggiare…
IL COMUNICATO STAMPA
Gravina in Puglia
732^ Fiera San Giorgio
Presentazione del libro per ragazzi
Le mani in pasta
Il pasticciere che si mette a fare il pane
Padiglione Agorà – h. 11.30
Domenica 26 aprile 2025
COMUNICATO STAMPA
In occasione della 732^ Fiera San Giorgio a Gravina in Puglia, nel padiglione
istituzionale Agorà, Domenica 26 aprile 2026, alle ore 11.30, sarà presentato il libro
di letteratura per l’infanzia Le mani in pasta. Il pasticciere che si mette a fare il
pane, testi di Anna Maria Di Terlizzi, illustrazioni di Davide Mangione, a cura di
Michele Saponaro, progetto grafico di Pino Colonna, Libri a Km Zero Edizioni di
Michele Micunco. L’iniziativa editoriale è stata promossa dalla Caffetteria del
Viale, ad Altamura, fondata e gestita da Vincenzo Benvenuto, protagonista del
racconto.
L’opera verrà presentata in prima assoluta dalla poliedrica storica dell’arte Milena
Ferrandina, dell’Università degli Studi della Basilicata, con testimonianze degli
autori, del curatore e dell’editore. A condurre l’incontro sarà la giornalista Emanuela
Grassi.
Il volume racconta la storia di Vincenzo, un pasticciere curioso e appassionato,
capace di innovare introducendo nella pasticceria la semola rimacinata di grano duro,
ingrediente tipico della panificazione, ottenendo risultati originali e attenti alla qualità
e agli aspetti salutistici delle materie prime. La sua ricerca lo porta a valorizzare il
lievito madre, fino a registrare il proprio lievito presso la Biblioteca Mondiale dei Lieviti
Madre in Belgio, e ad avviare nella sua attività anche la produzione quotidiana del
pane.
Tra profumi e gesti antichi, questo percorso si intreccia con i ricordi d’infanzia,
quando osservava la madre preparare il pane in casa per tutta la famiglia. Un ritorno
alle origini che diventa occasione di crescita e consapevolezza, in cui tradizione e
innovazione si incontrano. Il racconto accompagna i giovani lettori in un viaggio fatto
di scoperte e cambiamenti, mostrando che, a volte, per andare avanti bisogna saper
tornare indietro, con le mani davvero “in pasta”.
Sempre nello spazio Agorà sarà possibile ammirare le opere di grandi dimensioni
realizzate da Davide Mangione, raffiguranti l’iconografia di San Giorgio. Lo stesso
autore, in occasione della precedente edizione della Fiera, ha esposto l’interessante
trittico grano–farina–pane: un lavoro in tema con il volume di quest’anno, che
conferma l’interesse dell’artista per le tematiche del territorio murgiano.
Si ringrazia l’Assessore del Comune di Gravina in Puglia, Antonella Lorusso, per
l’attenzione e l’interesse riservati alla presentazione del libro.
Vi aspettiamo.——————————–
Ufficio stampa
mobile +39 338 883 1053
Matera, 25 aprile 2025
A Gravina con le ”mani” di un pasticcere che si mette a fare il pane
P…come pasticcere, pasticcino, panificatore, pane e tanta farina da lavorare per le delizie da forno. Per farla breve ”mani in pasta” che dalla pagine di un libro di Anna Maria Di Terlizzi e illustrazione di Davide Mangione che sarà presentato domenica 26 aprile nel corso delle 732^ fiera di Gravina (Bari). La curiosità è tanta. Un libro da leggere, da mangiare o di buone pratiche di Vincenzo da tener presente.A Michele Saponaro che segue storia e progressi del pane di Altamura il compito di saggiare e assaggiare…