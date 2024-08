A Ginosa (TA), il festival “Enea Experience Odyssey”: Cultura, Giustizia e Impegno Civile

Dal 29 agosto all’8 settembre 2024, Ginosa (Taranto) sarà il palcoscenico del festival “Enea Experience Odyssey” che celebra la cultura della vita, i diritti civili, la lotta contro le mafie e la giustizia sociale. “L’evento unico, prodotto dal Centro Studi e Ricerche Franco Salvatore ed esecutivamente curato dal regista Vito Caggianelli, -si legge in una nota- è organizzato in collaborazione con il Comune di Ginosa e con l’attenzione del Sindaco, Architetto Vito Parisi, da sempre impegnato nella promozione della cultura dell’antimafia. Il festival è diretto artisticamente da Nicola Valenzano. Il celebre regista e attore guiderà l’evento con la sua visione creativa e il suo impegno civile, con il sostegno di un parterre di artisti internazionali e di grande prestigio offrirà interpretazioni potenti delle sfide che la nostra società affronta oggi, trasformando Enea Experience Odyssey in un vero crocevia di idee e proposte per un futuro più giusto e solidale. Ogni momento artistico e talk avrà come scenario l’anfiteatro naturale della Gravina di Ginosa, luogo di suggestione e bellezza.

Tra gli ospiti annunciati Antonella Albano, Massimo Farina, Giulio Golia, Gilles Rocca, Andrea Romano, Claudio Tito, Lucia Annunziata, Andrea Ferrante, Francesca Pascale; Maria Luigi Epicoco, Luca Vigilante, Luciano Regolo, Antonio Padellaro, Maurizio De Lucia, Lirio Abbate, Alfonso Celotto, Roberto Arditti, Mario Turco e Primo Reggiani.

Un elemento centrale del festival sarà la Community Library di Ginosa, cuore culturale della città. Questa moderna biblioteca, luogo di incontro e di scambio per la comunità, ospiterà una mostra collettiva di artisti che esploreranno alcuni dei temi più importanti. La Community Library si trasformerà così in uno spazio dinamico dove cultura e impegno civile si fondono, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva e stimolante.

Un momento di grande prestigio sarà la consegna dei Magna Grecia Awards, riconoscimenti di fama internazionale che onorano figure ed enti che si sono distinti per il loro impegno civile e sociale. Partner solidale dell’evento è Avviso Pubblico, organizzazione che promuove la cultura della legalità e della giustizia sociale. Questo tributo rappresenterà l’apice di un evento che promette di lasciare un segno profondo.”

