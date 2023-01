A Gallipoli la Befana con l’aiutante Cenere

Dolci, giochi, carbone e Cenere…nella calza della simpatica Befana e del suo aiutante Cenere, che delizieranno grandi e piccini nella Wonder Christmas Land di Gallipoli (Lecce). La vecchina della tradizione subentra a Babbo Natale, santa Klaus o San Nicola, se preferite, che è sceso sulla costa jonica a bordo di una slitta natalizia. Con la Befana è atteso anche l’aiutante fuligginoso ‘’Cenere’’, quasi uno spazzacamino d’altri tempi. Tanta curiosità e divertimento per l’arrivo della Befana.

Performance interattive, parate coreografiche, spettacoli luminosi, macro-ambientazioni a tema e tante meraviglie nel mondo di Santa Claus e della Befana.

WONDER CHRISTMAS LAND

VIII edizione

Appuntamenti 30 dicembre, 1, 5 e 6 gennaio con la simpatica Befana

e il suo “fuligginoso” aiutante Cenere

Giovedì 5 e venerdì 6 gennaio la Befana e il suo dispettoso aiutante Cenere protagonisti degli ultimi appuntamenti del WONDER CHRISTMAS LAND di Gallipoli (LE). L’ottava edizione della maestosa produzione artistica a tema natalizio firmata da POIEOFOLA’-CostruzioniTeatrali con “Ragazzi di Via Malinconico” è di scena nella grande galleria sul mare posta ai piedi del castello angioino, nel centro storico della cittadina ionica. Si trasforma nella dimora magica degli elfi e di Santa Claus e… adesso della Befana. Babbo Natale ha terminato la sua missione per quest’anno e lascia la sua dimora alla tenera e simpatica nonnina porta-doni pronta ad accogliere i bambini che vorranno incontrarla.

Gli appuntamenti del 5 e 6 gennaio sono previsti alle 16:30 e 19:00.

Tra i personaggi più attesi, in queste ultime date, il “fuligginoso” aiutante della nonnina, Cenere, che tanto successo ogni anno riscuote tra i bambini, per le sue simpatiche provocazioni.

“Da noi trovate una befana giocosa e decisamente fuori dagli standard italiani, una befana che trae ispirazione dalle fiabe, più nonnina simpatica e smemorina che vecchietta inquietante. Occhi dolci, dall’accento nordico, non sappiamo come sia capitata in Italia, ma il mondo delle fiabe ce l’ha mandata e noi ce la teniamo proprio così” dicono Roberto Marius Treglia e Alberto Greco, ideatori del Wonder Christmas Land.



È l’Elfo Mastro quest’anno a dare il benvenuto a tutti con una narrazione incantevole e delicata, tra musiche originali, proiezioni e ologrammi e delicata, preparando all’arrivo della Befana che giunge su un carosello dal grande portone dorato, nella galleria dell’antico Maniero, attorniata da elfi e magiche creature. Così iniziano le celebrazioni. Durante la grandiosa parata gli ospiti sono travolti dalla suggestiva nevicata magica che diffonde eccitazione e stupore.

Il percorso a quel punto prosegue nel Teatro della Città degli Elfi, dove tutti i visitatori assistono ad un esilarante spettacolo realizzato dagli elfi artisti tra colpi di scena e colpi di testa di qualche elfo strampalato! Poi si continua nel villaggio vero e proprio degli Elfi dove però si incontra anche il dispettoso Krampus: lancia un incantesimo stravolgendo la casa dell’elfo Dorobelto, capovolgendola letteralmente a “testasotto”. Prima di giungere nella magica stanza per l’udienza con la Befana, si passa tra le orbite delle stelle, per varcare la nuvole incantate e incontrare, appunto, la Befana in persona, pronta ad accogliere grandi e piccini con tanto affetto, nel suo salone incantato. Tutti i bambini ricevono un dolce goloso dono, ma solo se si è davvero buoni!

Wonder Christmas Land è uno spettacolo itinerante, a fasce orarie prestabilite, tra meravigliose ambientazioni a tema, studiato per l’incanto di bambini e adulti, ancora una volta rinnovato nei temi ma non nella tradizione. Il pubblico viene condotto attraverso performance teatrali e musicali, come in un mondo magico fatto di zucchero, neve e magia. Lungo il percorso si alternano percorsi interattivi, parate musicali, ologrammi, proiezioni luminose, video mapping, macro e micro scenografie, spettacoli teatrali e consueti e nuovi personaggi.

BIGLIETTI: 10 euro bambini (dai 12 mesi in su) e 15 euro adulti.

Info e prenotazioni su www.wonderchristmasland.it e +393296373342.

Il percorso e gli allestimenti sono tutti esclusivamente al coperto. L’accesso a WCL è da Piazzetta dei Musicisti (scarpata del castello).

L’ARCHITETTURA DI UN SOGNO

La costruzione di Wonder Christmas Land parte ogni anno già nel periodo estivo, grazie ad un Laboratorio di scenografia nell’ambito del quale vengono realizzate le opere, per lo più in cartapesta, pensate ad hoc per la location della Galleria Dei Due Mari (grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale della Città di Gallipoli). Il team di lavoro è guidato come sempre dai manager di POIEOFOLA’-CostruzioniTeatrali Roberto Marius Treglia e Alberto Greco, ideatori del format. Le maestose scenografie sono realizzate puntualmente dal gruppo di artigiani della cartapesta dei “Ragazzi di Via Malinconico”, con l’ausilio significativo di artisti locali, decoratori e professionisti dell’allestimento scenico, oltreché di costumisti d’esperienza impegnati per mesi nella realizzazione degli abiti.

IL NATALE WONDER E NUOVI PUNTI DI VISTA

“Siamo in scena con un nuovo allestimento da sogno fatto proprio per stupire i piccoli ma soprattutto i grandi, che fanno un passo indietro nel passato, ripercorrendo emozioni che hanno segnato l’infanzia. Per noi è davvero il tempo delle meraviglie. Ancora una volta speriamo di sensibilizzare al bello e di stimolare a guardare il mondo da sempre nuovi punti di vista” dicono Alberto Greco e Roberto Marius Treglia.

