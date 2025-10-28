A Gallipoli, corso di formazione “La responsabilità dell’informazione sulla tematica dei cambiamenti climatici”

Tra gli appuntamenti più attesi della “Settimana della Cultura del Mare” che si svolge a Gallipoli dal 24 al 30 ottobre, il 29 ottobre, a partire dalle ore 16.00 presso la Biblioteca Comunale Sant’Angelo (Centro Storico), si terrà il corso di formazione per giornalisti “La responsabilità dell’informazione sulla tematica dei cambiamenti climatici”. “Il corso – dedicato alla memoria del giornalista Giuseppe Albahari che ha dato vita alle prime edizioni della Settimana della Cultura del Mare insieme ad Alessandra Bray, presidente della associazione Puglia & Mare Aps — – si specifica in una nota- è gratuito ed è accreditato (3 crediti formativi) per la formazione continua dell’Ordine dei Giornalisti. Il seminario rientra nel programma dei “Venerdì della Comunicazione Ambientale” suggellato dalla convenzione sottoscritta tra Arpa Puglia e Ordine dei Giornalisti della Puglia, con l’obiettivo di promuovere un’informazione sempre più consapevole, scientificamente solida e attenta alle sfide del clima. Dopo i saluti di Alessandra Bray e dell’assessora all’Ambiente della Regione Puglia, Serena Triggiani, interverranno: Mauro Buonocore, giornalista, Cmcc – Communication and Science Dissemination Office

Piero Lionello, professore ordinario di Fisica dell’Atmosfera e Oceanografia, UniSalento

Vito Bruno, direttore generale Arpa Puglia

Michele Solca, responsabile tecnico del Museo di Biologia Marina “Pietro Parenzan”, UniSalento

Giulia Furfaro, ricercatrice in Zoologia, DiSTeBA – UniSalento

Modera: Eleonora Tricarico, giornalista e copywriter

Un pomeriggio di confronto aperto che vuole mettere al centro la responsabilità dell’informazione in un’epoca in cui la comunicazione scientifica è chiamata a ispirare azione, fiducia e partecipazione. La Settimana della Cultura del Mare prosegue così il suo cammino per valorizzare il cuore blu della nostra Regione, intrecciando conoscenza, tradizione e innovazione in un racconto corale che unisce l’uomo al suo mare. Ogni onda che ci raggiunge porta con sé un messaggio di speranza e un invito ad agire.

Perché il futuro che sogniamo — è il mare che scegliamo di proteggere, oggi.”

