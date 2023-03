A Gallipoli accesso gratuito alle donne, per tutto marzo, ai luoghi di cultura

“In occasione dell’8 marzo, ovvero della giornata internazionale dedicata alla Donna, la Commissione Permanente per le Pari Opportunità del Comune di Gallipoli promuove un’iniziativa culturale dedicata a tutte le Donne, omaggiandole durante il mese di marzo dell’accesso gratuito o agevolato ai luoghi della cultura della città.” E’ quanto si annuncia con una nota in cui si specifica che: “Dal “Museo Civico Emanuele Barba” al “Museo del Mare”, passando dal castello di Gallipoli fino alla “Sala Collezione Coppola”: la commissione, in accordo con le realtà e le associazioni cittadine, promuove il connubio tra mondo femminile e cultura offrendo sconti e agevolazioni pensate per valorizzare, allo stesso tempo, il patrimonio cittadino.

I luoghi di cultura dell’Ente quali il Museo Civico “E. Barba” (da martedì a domenica 10.00-13.00; martedì, giovedì, sabato e domenica 15.30-18.00), la Sala “Collezione Coppola” (da martedì a venerdì 10.00-13.00; sabato e domenica 15.30-18.00), il Museo del Mare (da martedì a domenica 10.00-13.00; martedì, giovedì, sabato e domenica 15.30-18.00) e il Castello di Gallipoli (da martedì a domenica 10.00-13.00 e 15.00-17.00) offriranno l’accesso gratuito a partire dal 12 marzo fino al 26 marzo. Ancora, il 12 marzo sarà possibile recarsi al frantoio ipogeo di Palazzo Granafei, lungo via De Pace, per un accesso gratuito con visita guidata alle ore 10.00.

Sempre dal 12 al 26 marzo, accesso agevolato al Cinema Teatro “Tito Schipa” per tutti gli spettacoli cinematografici con biglietto ridotto da 8 a 6 euro e dall’8 marzo al 31 marzo, presso Macarìa – Indie Bookshop & Bottega Culturale, sarà possibile ricevere uno sconto del 10% su un’accurata selezione di libri. Non mancheranno il 30 marzo e il 31 marzo gli accessi gratuiti al Museo Diocesano (dalle 16 alle 20) e il 18 marzo ore 11.00 e il 26 marzo ore 17.30 sarà la volta invece di un tour gratuito nel centro storico guidato dall’associazione culturale Amart a tema “Storie di Donne, di Arte, di Patria e d’Amor”, con partenza da via De Pace, n. 86 per la durata circa un’ora.”

“Un gran lavoro quello svolto dalla Commissione Pari Opportunità che ringrazio per quanto fatto – commenta l’assessora alle Pari Opportunità Tonia Fattizzo – Quello che ci proponiamo è di dare il giusto valore alla Donna non solo l’8 marzo. Da qui la scelta di mettere in sinergia una serie di opportunità che possano essere volano per ulteriori progetti futuri. L’8 marzo deve rappresentare un momento di riflessione, di sensibilizzazione e di consapevolezza. Anche quest’anno l’Ente conferma il proprio impegno in varie attività per la valorizzazione della giornata”.