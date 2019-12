Le festività di fine anno, si sa, sono venate da momenti di sacro ed altri di profano. Tutti insieme contribuiscono a creare quel particolare clima in cui ci si tuffa per trascorre qualche ora di serenità e convivialità. Le pubbliche amministrazioni e le associazioni sono artefici della costruzione di iniziative che vanno in questa direzione.

E’ il caso del Comune di Gallicchio che, insieme alle associazioni “Presenza Etica”, “Forum dei Giovani”, “I custodi del capovaccaio”, “Rinascita”, “ASD Gallicchio 2019”, “Pubblica Assistenza Protezione Civile Valle del Sauro” e “Protezione Civile Gruppo Lucano Gallicchio”, ha organizzato un evento di piacevole interesse, in perfetta sintonia con le festività natalizie, trattasi del Primo Percorso Enogastronomico Gallicchiese dall’eloquente titolo “MANGENN MANGENN”, per i giorni 28 e 29 Dicembre 2019.

Il programma prevede:

Ore 19:00 Apertura del percorso al pubblico ed accoglienza presso P.zza Garibaldi

– Visita degli stand dei prodotti tipici gallicchiesi e di artigianato locale

– Degustazione della cena itinerante lungo il percorso

– Visita Museo, Presepe, Chiesa Madre ed Atrio del Palazzo Baronale

– Visione spettacoli del Teatro dei Bambini

– Organizzazione Escape Room

Ore 23.00 Chiusura percorso.

“La manifestazione –si legge nel comunicato stampa a firma del sindaco Gaetano PANDOLFI– è incentrata principalmente sulla riscoperta degli usi, dei costumi e della storia della comunità locale attraverso la degustazione di una cena itinerante per le vie del borgo di Gallicchio.

Il tutto è realizzato in un percorso all’aperto (è consigliabile l’uso di comode calzature) con la possibilità di assaporare i cibi di una volta e riscoprire il gusto di prodotti genuini a chilometro zero.

Ad arricchire l’evento ci saranno gli stand con l’artigianato locale ed i prodotti tipici di Gallicchio, assieme alla possibilità di divertirsi con il Teatro dei Bambini, una “Escape Room” organizzata per i più temerari, la visita del Presepe, che non può mancare nella tradizione natalizia, della Chiesa Madre e dell’atrio del Palazzo Baronale per la ricerca della cultura e della storia di questo piccolo borgo lucano.

Si tratta di una manifestazione che si ispira un po ai mercatini di Natale famosi tra Centro e Nord Europa e nel Nord Italia, ma rivisitata in chiave locale: semplice e genuina con l’atmosfera natalizia che farà da cornice a queste due serate dicembrine.

Il percorso, a circuito chiuso con direzione obbligata di circa 600 metri, è stato studiato per permettere a tutti la possibilità di fruizione sia a piedi che in carrozzella. È stata posta molta attenzione all’accoglienza ed alla partecipazione e quindi, in caso di necessità, è previsto un servizio navetta per le persone che avessero difficoltà nel concludere il circuito.

La fruizione è possibile anche agli amici a quattro zampe, purché al guinzaglio.

Tutto l’evento, finalizzato alla coesione sociale e all’incontro intergenerazionale, è realizzato grazie al lavoro di tutte le attività commerciali, i produttori, gli artigiani e gli artisti del paese.

Il coordinamento e l’organizzazione sono offerti dalle associazioni e dall’amministrazione comunale.

Per informazioni è attiva la mail eventigallicchio@gmail.com e la pagina Facebook Eventi Gallicchio“