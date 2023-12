A Filiano con il presepe vivente che scalda il cuore

Una comunità che si mobilita, quella di Filano ( Potenza) come accade in tanti centri della Basilicata, dove l’evento del Natale è di quelli che scalda il cuore. E il presepe vivente è l’occasione per coinvolgere grandi e piccini nei ruoli e negli episodi che raccontano la notte di Betlemme, per la nascita del Bambino e un messaggio di pace che si snoda tra vie e piazzette del piccolo centro, noto per l’accoglienza della gente e per il sapore delle tradizioni. Merito della Pro Loco e di altre realtà che domani, 28 dicembre, offriranno uno spettacolo unico, intenso, da vivere fino a tardi.

Associazione Pro Loco Filiano APS

85020 Filiano (PZ)

www.prolocofiliano.it

Filiano, 27/12/2023

COMUNICATO STAMPA

Presepe Vivente di Filiano: un’esperienza che scalda il cuore

Giovedì 28 dicembre a Filiano, ritorna il Presepe Vivente tra le strade del borgo antico organizzato dall’Associazione Pro Loco di Filiano, in collaborazione con la Consulta delle Associazioni e la Parrocchia “Maria SS del Rosario”, con il patrocinio del Comune di Filiano e dell’UNPLIBasilicata e con il contributo della Regione Basilicata e dell’APT Basilicata.

La manifestazione avrà inizio alle ore 19:00 in Piazza SS Rosario, da lì Maria e Giuseppe

s’incammineranno in corteo fino all’antico borgo di Rione Pace, che si trasformerà per l’occasione nella Betlemme di 2.000 anni fa. Dopo l’arrivo e la sistemazione della Sacra famiglia nella capanna, sarà messo in scena l’annuncio degli angeli, la visita dei pastori e, infine, l’adorazione dei Magi.

Al centro della scena ci sarà la capanna con la Natività, il bue e l’asinello, mentre tutt’intorno si svolgerà la vita della piccola cittadina con il mercato, i pastori con il gregge di pecore, la corte di Erode e la cartomante.

Nelle casette i figuranti ci riproporranno i mestieri di un tempo con l’utilizzo degli antichi attrezzi ritrovati: il fabbro, il falegname, il ciabattino, ma anche le casalinghe e le massaie con i vestiti dell’epoca, intente a cucinare, lavare, ricamare, filare e tessere. Il tutto allietato dall’armoniosa musica degli zampognari. Il presepe vivente di Filiano è lo sforzo corale di numerosi figuranti e volontari che farà rivivere a un’intera comunità l’atmosfera del Natale e scalderà il cuore dei visitatori