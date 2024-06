A Ferrandina su “La panchina dei libri” c’è Antonella Ciervo

Venerdì 28 giugno, alle ore 19:00, a Ferrandina (MT), torna la rassegna “La Panchina dei Libri“, iniziativa letteraria promossa dall’Amministrazione Comunale che porta in piazzetta Rita Levi Montalcini (in caso di pioggia l’incontro si terrà nella Biblioteca comunale, in calata San Domenico) gli scrittori e i loro lavori. Ospite di questo nuovo appuntamento sarà la giornalista e scrittrice Antonella Ciervo, che presenterà il suo libro “Con i piedi in guerra. Vite di uomini e donne che hanno raccontato l’orrore“. l’ingresso è libero. “Con i piedi in guerra” -si ricorda in una nota- è un’opera che narra le esperienze e le emozioni di chi ha vissuto la guerra in prima linea, non come soldato, ma come inviato di guerra. Antonella Ciervo racconta le storie di giornalisti, fotografi e operatori video che hanno rischiato la vita per portare al mondo le immagini e le testimonianze dei conflitti. Un libro emozionante e necessario, che ci ricorda il valore del giornalismo libero e indipendente, soprattutto in tempi di guerra. L’incontro sarà un’occasione per approfondire i temi del libro e per dialogare con l’autrice.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.