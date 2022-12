A Enzo Marranzini la stella d’oro al merito sportivo

Servizi alle imprese nella vita professionale e anche alle società sportive, che in alcuni casi devono acquisire mentalità e cultura d’impresa. Il materano Vincenzo ”Enzo” Marranzini, dottore commercialista, ha portato avanti di pari passo anche passione e competenze nello sport, come la pallavolo, e non poteva che continuare a svolgere questo ruolo anche a livello nazionale, dove ricopre le funzioni di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Fipav. Impegno che non è passato inosservato. Tant’è che il Comitato regionale del Coni gli ha conferito la ”Stella d’oro al merito sportivo’. A comunicarglielo il presidente del Comitato di Basilicata, Leopoldo Desiderio. L’ onorificenza gli verrà conferita nel corso della cerimonia di premiazione, che si terrà il 21 dicembre prossimo , alle 17.00, presso lo show room della concessionaria Ranieri nella zona industriale di Tito Scalo ( Potenza). Una stella natalizia destinata a brillare, con spirito di servizio sportivo.