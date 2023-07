A Dubai l’odalisca Yna con il vento del deserto

” Sei entrato nella mia vita e non me ne sono nemmeno accorta….se potessi tornare indietro chiuderei quella porta…” Mica facile farlo per Yna, che il 7 luglio scorso ha diffuso -su piattaforma digitale-l’ultimo singolo Dubai, con quel vento del deserto che spazza cuore, menti sul ritmo martellante delle corde di un sitar (con le sonorità Indie ci sta), o di un tamburo della corte di un Sultano… che può fare quello che gli pare.Ma non ha fatto i conti con Yna, la materana Roberta Staffieri, che glielo dice in rima : ” A Dubai, vai vai ”. Irriverenza, provocazione, rimorso per una odalisca che vuole divertirsi, liberandosi del velo di chi osa senza pentirsi di quel che fa? Noi l’abbiamo letta così, dopo aver riascoltato quel brano nella nostra e sua Matera, città dalla cultura millenaria che ha visto passare, ripartire, sognare popoli di terre lontane. A Roberta l’invito a continuare sulla strada della contaminazione, ricordando l’esperienza di mezzo secolo di Franco Battiato o dei Beatles sulle rive del Gange.



IL COMUNICATO DI PRESENTAZIONE DEL SECONDO SINGOLO

Venerdì 7 luglio è tornata Yna con il suo secondo singolo “Dubai” a turbare nuovamente la scena Indie Pop italiana.Dopo lo straordinario ingresso nel mondo delle hit estive 2023 con il singolo “Ops” nelle playlist più importanti di Spotify, Yna torna appena un mese dopo con il suo secondo singolo prodotto da “Studio Corrente” e distribuito da The Orchard NY, con l’intento di spiazzarci nuovamente e farsi conoscere dal grande pubblico nella sua poliedricità. L’artista di adozione romana ma di origine lucana, torna a farsi ascoltare con un singolo tutt’altro che banale dai colori orientali e sonorità che fondono insieme hip hop, soul, R’n’B, dub di accurata e ricercata originalità. Come un sogno ad occhi aperti, “Dubai” è un brano che vuole far ballare per dimenticare la quotidianità, esprime il desiderio di viaggio, di esplorazione mistica, di intima potenza, in bilico, come è consuetudine di Yna, tra sensualità e lucida provocazione. Un basso incalzante e prorompente si stende sotto al brano come un tappeto magico di ispirazione reggaetton, mentre suoni di synth provenienti da altri mondi allargano gli orizzonti di ascolto, facendo viaggiare lentamente Yna tra le nuove voci del rap e dell’hip hop italiano.

Yna si esibirà presto live e tornerà con un nuovo singolo dopo l’estate, per poi rilasciare il suo primo Ep entro fine anno.

Bio

Yna, all’anagrafe Roberta Staffieri, è una musicista e cantautrice originaria di Matera del 1991. Vive a Roma, scrive poesie e canzoni dall’età di 15 anni, mentre disegna e ascolta i Nirvana dal walkman. Gli anni 90 sono la sua infanzia, il suo mondo, ma ama sperimentare con l’ele1ronica e le metriche rap, hip hop e trap. Ha trovato nell’Urban la libertà di esprimersi e di viaggiare, di plasmare la sua femminilità e creare una realtà fatta di cuori infranti, viaggi ipercosmici, trasgressione e irriverenza. Tutto in una sola parola: rivoluzione.

Laureata in pianoforte e canto jazz al Saint Louis College of Music e magistrale in filosofia, collabora con i musicisti più importanti della scena. Nel 2020 comincia a scrivere le sue canzoni e un anno dopo conosce i suoi attuali produttori di Studio Corrente con cui stringerà da subito un forte sodalizio. A poco a poco, Yna porta la sua musica in giro accattivandosi l’attenzione del pubblico. Nel 2022 comincerà a collaborare con il suo attuale manager con cui deciderà il piano d’azione del suo progetto.

Il 9 giugno del 2023 esce OPS, il primo singolo scritto, irriverente, giocoso, leggere, brillante, prodotto da Corrente e distribuito da The Orchard, seguito da Dubai, il 7 luglio 2023.