A Deliceto (Fg) “Il Segreto della stella perduta” per scoprire il borgo

Scoprire il borgo, i suoi luoghi più magici e misteriosi, attraverso un gioco di esplorazione culturale a squadre che coinvolgerà i visitatori e un intero paese, con colpi di scena e sorprese: il 26 luglio, a Deliceto, con “Il Segreto della stella perduta” sarà di scena un’esperienza ludico-culturale immersiva progettata per valorizzare il borgo. Insieme, turisti e cittadini faranno squadra, letteralmente, per promuovere il paese in modo originale. I partecipanti, raggruppati in squadre, esploreranno il territorio alla ricerca di indizi, affrontando prove dinamiche e interagendo con persone e luoghi significativi. Il gioco rappresenta la prima attivazione pubblica legata al percorso di costruzione della futura DMO (Destination Management Organization), vale a dire l’organizzazione che di qui ai prossimi anni gestirà iniziative e servizi di Deliceto quale nuova destinazione turistica.

Tra gli elementi dell’evento, ci saranno anche la competizione tra squadre e la collaborazione all’interno dei team per conquistare premi e vittoria. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con le realtà associative delicetane, è curata dalla società Red Hot di Foggia nell’ambito di una delle 18 azioni di “Mystica Harmonia”, progetto promosso dal Comune di Deliceto e finanziato dal PNRR Linea Borghi.

“Il Segreto della stella perduta” si svolgerà sabato 26 luglio dalle ore 17 alle ore 21.

Il gioco sarà accompagnato da una trasmissione radiofonica live, che guiderà le tappe facendone la radiocronaca e sottolineandone i momenti più importanti con musica e suggestioni sonore. “Il Segreto della Stella Perduta” è un invito aperto, co-progettato con la comunità locale e le associazioni del territorio. Un’occasione per camminare, osservare, interpretare. Per lasciarsi guidare da dettagli, suggestioni, presenze che sussurrano qualcosa di dimenticato. È un’esperienza immersiva in cui le bellezze di Deliceto vengono svelate. È un gioco a squadre, aperto a tutte le età – giovani, adulti, famiglie con bambini – pensato per divertire, stimolare la collaborazione e far (ri)scoprire il borgo in modo originale. È possibile iscriversi singolarmente o in gruppo: chi dovesse iscriversi da solo verrà inserito in una squadra creata dall’organizzazione. Al termine dell’esperienza, saranno premiate le prime tre squadre classificate, in base al punteggio finale. Non serve essere in forma perfetta o essere esperti di storia o enigmi. Serve solo uno sguardo aperto, attento ai dettagli, una buona dose di curiosità e la voglia di vivere il borgo in modo inedito. La partecipazione è gratuita. Le iscrizioni sono già aperte e lo resteranno fino a 24 ore prima dell’evento. Per iscriversi basta contattare la Pro Loco Deliceto allo 0881.365281 (dal lunedì al sabato fasce orarie 9-13 e 16-20, la domenica dalle 9 alle 13) o via email scrivendo a prolocodeliceto@libero.it.