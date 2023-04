A Cutrofiano (LE) la seconda edizione del Presepe pasquale

A Cutrofiano (Lecce), da giovedì 6 a domenica 16 aprile, il centro pastorale “Opere Antoniane” in via XXV Aprile ospita la seconda edizione del Presepe pasquale. “Il percorso -si legge in una nota- nasce da un’idea di don Emanuele Vincenti, alla guida della parrocchia di “Santa Maria della Neve”, per rivivere alcune suggestive scene della vita, della passione, della morte e della resurrezione di Gesù Cristo. Un allestimento molto realistico e un’accurata e dettagliata fattura dei personaggi, realizzati grazie al lavoro di maestri artigiani, animatori, insegnanti e studenti delle scuole del paese e dei volontari di alcune associazioni del territorio. Dalla nascita di Gesù nella capanna con l’arrivo dei Re Magi alla fuga della Sacra Famiglia verso l’Egitto per sfuggire alla strage degli Innocenti, dal fruscio dell’acqua del fiume Giordano, in cui Gesù viene battezzato da Giovanni Battista fino all’ingresso a Gerusalemme. Nei vicoli della città sacra il visitatore potrà contemplare l’ultima cena con la lavanda dei piedi per poi rivedere l’orto del Getsemani e la casa di Erode dove Gesù viene coronato di spine. Infine il calvario, la crocifissione, la deposizione nel sepolcro e la scena della Resurrezione. «Se la Natività è immersa in un’atmosfera di mistero e d’imponenza e suscita sentimenti di amore e tenerezza, proseguendo nello spettacolo della Passione, emerge tutta la tragicità di un rifiuto e della condanna di un innocente, provocando afflizione e tristezza», sottolinea don Emanuele Vincenti. «Percorrere la Via Crucis fino al suo compimento avvicina agli spettatori alla sofferenza inflitta a Gesù lungo la via verso il Calvario, stimolando un atteggiamento di ascolto che parte dal cuore e genera contemplazione». Il Presepe pasquale sarà aperto e visitabile giovedì 6 (dalle 20 alle 23), venerdì 7 (dalle 9 alle 11), domenica 9 (dalle 8:30 alle 11:30 e dalle 17 alle 21), sabato 15 (dalle 17 alle 20) e domenica 16 aprile (dalle 18 alle 20). Info 3275659888.”

