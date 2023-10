A Corleto Perticara, convegno su “Petrolio, ambiente, lavoro, salute, sicurezza”

Di petrolio, ambiente, lavoro, salute e sicurezza, se ne parlerà a Corleto Perticara sabato 28 ottobre su iniziativa delle associazioni ANSB (Associazione Nuova Sanità e Benessere), Presenza Etica, Centro Carlo Levi e CNA (Confederazione Nazionale Artigiani). “Il fulcro della discussione -si chiarisce in una nota- sarà l’imprescindibile necessità del rispetto della salute, dell’ambiente e della sicurezza nella coltivazione di idrocarburi da parte della TOTAL a Tempa Rossa.

I rischi per la salute delle persone e degli animali, nonché per l’ambiente, conseguenti alle estrazioni di idrocarburi, meritano attenzione, anche per chiarire le modalità di monitoraggio del relativo inquinamento.

Altra questione che sarà affrontata è il mancato sviluppo socio-economico e culturale delle aree interne lucane sebbene fossero dotate di enormi ricchezze naturali tra cui l’acqua.

Ad occuparsene, secondo il programma riportato nell’allegata locandina, saranno illustri relatori e tecnici di comprovata esperienza su iniziativa delle associazioni ANSB (Associazione Nuova Sanità e Benessere), Presenza Etica, Centro Carlo Levi e CNA (Confederazione Nazionale Artigiani), le quali -nell’ambito delle loro finalità statutarie- hanno intrapreso un percorso sociale comune per bloccare la desertificazione del territorio lucano, causato soprattutto dall’inesistenza e/o inefficienza di servizi pubblici essenziali quali, in primis, la sanità pubblica.

Si tratta di condizione inaccettabile considerato che la Basilicata, una delle Regioni più ricche d’Europa, sia al tempo stesso tra le più povere. Questo deve mobilitare le libere coscienze per far emergere una nuova classe politica che privilegi il bene pubblico attraverso il trasparente e buon funzionamento delle istituzioni. Non è utopia se ciascun lucano “scende in campo” per difendere finalmente il bene comune, che ricomprende se stessi e le proprie famiglie.”

