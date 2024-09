A Corigliano D’Otranto – “Spiritosa”, il primo festival del Sud Italia dedicato al “bere bene”

Da sabato 28 a lunedì 30 settembre nel Castello Volante di Corigliano d’Otranto (Lecce), torna “Spiritosa“, primo festival del Sud Italia interamente dedicato al “bere bene“. “Spiriti, bollicine, birre artigianali, vini, sodati e bevande naturali provenienti da tutto il mondo –si spiega in una nota– saranno al centro della seconda edizione di questa manifestazione di “business ricreativo”, ideata e organizzata da Sartoria degli Spiriti, in collaborazione con numerose realtà nazionali e internazionali. Tre giornate intense di “esperienze spiritose” per conoscere da vicino le eccellenze del settore attraverso incontri con esperti, produttori, brand ambassador, importatori e distributori. Un programma di masterclass e talk della Spiritosa Academy, degustazioni guidate nella tasting room, proposte gastronomiche, una cocktail competition, la business room, mercatini, dj set e musica dal vivo per un viaggio ispirato alla Divina Commedia di Dante Alighieri. Gli spazi espositivi (sabato alle 16:00 alle 04:00, domenica 29 dalle 16:00 a mezzanotte, lunedì 30 dalle 10:00 alle 20:00 – ingresso 10 euro, token assaggi inclusi) saranno allestiti, infatti, sfruttando i tre livelli e le suggestioni degli ambienti del Castello Volante. Il percorso inizierà dall’inferno nei sotterranei della Sala Cavallerizza con l’area dedicata a spiriti e sodati, il purgatorio della Tabaccaia accoglierà le birre, mentre nel paradiso tra gli affreschi delle Sale nobili al primo piano si troveranno vini e bollicine.

GLI OSPITI

Tra gli ospiti che hanno già confermato la loro presenza Antonio Parlapiano (bartender e docente di alta formazione, tra i soci titolari del The Jerry Thomas Project Rome, primo secret bar italiano per sei volte nei World 50’s best bar), Stefano Talice (direttore vendite e brand ambassador di Mercanti di Spirits), Francesco Spenuso (bartender e advocacy manager del gruppo Brown Forman), Chiara Buzzi (socia del Rita Cocktail di Milano, F&B writer), Daniele Gentili (bartender e marketing specialist di Redbull Italia), Luca Bruni (head bartender del Depero e del Tukana – Tiki Cabana di Rieti e campione italiano di Diageo World Class 2024), Oscar Quagliarini (bartender e co-founder Gocce di Senigallia), Mario Farulla (bartender e owner del Dirty di Milano), Diego Melorio (bartender e co-founder del Quanto Basta di Lecce), Michele Antonio Fino (docente dell’Università di Pollenzo e autore di “Non me la bevo”|Mondadori), Serena Leo (wine writer), Manila Benedetto (esperta di food & beverage e turismo, digital marketing strategist e project manager) e Alfonso Dal Forno (giornalista enogastronomico).

LA COMPETITION

Bartender provenienti da tutta Italia si sfideranno nella finale della Spiritosa cocktail competition. Ideata e diretta da Sartoria degli Spiriti e Giorgio Chiarello (professional bartender italiano di fama internazionale) e presentata da Marco Fedele (bartender brand ambassador del gruppo Molinari e membro della crew di Spiritosa) è una competizione aperta alle professioniste e ai professionisti del settore del bere miscelato che vogliano cimentarsi nel realizzare un drink originale.

LE PROPOSTE GASTRONOMICHE

Nei tre giorni di Spiritosa sulle terrazze di Nuvole, il bistrot del Castello, si alterneranno le proposte gastronomiche di Nino Rossi (chef & owner Qafiz di Santa Cristina D’Aspromonte – * Michelin), Andrea Mazzola e Diletta Bagordo (chef resident di Nuvole), Maurizio Raselli (owner e chef di Tre Rane Ristoro a Lecce) e il giovane Daniele Fresh. Non mancherà un’area dedicata allo street food, con una selezione di specialità della cultura gastronomica pugliese.

MERCATINO E MUSICA

Spiritosa ospiterà anche il primo Mercatino vintage d’Italia interamente dedicato al mondo bar con targhe smaltate, attrezzatura professionale che ha attraversato i decenni, tavoli e sedie dei bar di un tempo, insegne, calendari, mobili, frigoriferi. Sparsi in ogni angolo del Castello, numerosi punti bar dove poter assaporare l’eccellenza liquida del Festival e un secret bar, con un pop up di tre grandi cocktail bar italiani, che sorprenderà e conquisterà chi riuscirà ad ottenere punto d’accesso e parola d’ordine. Senza dimenticare la musica con dj set e live di artisti nazionali e internazionali. Sabato 28, nella one night targata Adults Only +25, in consolle si avvicenderanno Buck, Okee Ru e il britannico Andy Smith, creatore dei beat dei Portishead e dei Prodigy.

I PARTNER

La seconda edizione di Spiritosa – Festival del Bere Bene è organizzata da Sartoria degli Spiriti in collaborazione con Regione Puglia e Puglia Promozione con il patrocinio di Camera di Commercio di Lecce, Provincia di Lecce, Comune di Corigliano d’Otranto, Confcommercio Lecce e Confindustria Lecce in sinergia con i partner tecnici IAFeM-Accademia Italiana Alta Formazione e Marketing e AIS Associazione Italiana Sommelier – Lecce.

SARTORIA DEGLI SPIRITI

L’ambizioso progetto nasce da una visione di Michele Manca di Sartoria degli Spiriti, tra le più importanti realtà pugliesi specializzate in formazione e servizi nel settore beverage. «Spiritosa è un progetto visionario e ambizioso che mira a creare una grande famiglia di professionisti del settore», sottolinea Manca. «Attraverso un innovativo processo di fruizione e una formula inconsueta, si propone di sperimentare e consolidare quello che definisco “business ricreativo”. A Spiritosa si fa business in modo differente, valorizzando i rapporti umani, il benessere psico-fisico e la convivialità». Nato nel 2023, Spiritosa Festival si rivolge a tutti gli appassionati e addetti del settore beverage e mixology, secondo una modalità B2B e B2C. «La prima edizione ha superato ogni aspettativa, ospitando più di cento aziende del settore beverage, ventidue relatori, quattro chef, coinvolgendo sessanta bartender professionisti da tutta Italia alla cocktail competition, per una partecipazione complessiva di oltre 3500 persone».

Orari di apertura

Sabato 28 dalle 16:00 alle 04:00

Domenica 29 dalle 16:00 alle 00:00

Lunedì 30 dalle 10:00 alle 20:00

Info

Website: spiritosa.org

Instagram: spiritosafestival

Facebook: Spiritosa Festival