A Chiaromonte la terza tappa del festival itinerante Miskigliamoci,

“Dopo il successo delle tappe di Teana e Calvera, il 27 e il 28 aprile in Basilicata è di nuovo tempo di festeggiare sulla Via del Miskiglio. Tra laboratori innovativi, guidati da artisti speciali, pranzi e cene di comunità ed incontri con attrici ed attori del festival di cinema Marateale si terrà infatti a Chiaromonte un nuovo appuntamento del Festival, con un focus speciale su bambine e bambini.” Lo si legge in una nota in cui si specifica che: “Il festival, curato dall’Impresa Sociale Netural Coop, riunisce in Basilicata da ormai più di 3 mesi, residenti, viaggiatori curiosi ed abitanti temporanei per celebrare la bellezza dello stare insieme, sperimentare nuovi modelli di accoglienza e prototipare servizi e prodotti innovativi a partire da un tema identitario e culturale molto forte del territorio: la farina di Miskiglio, eletta di recente presidio Slow Food. Tutti gli eventi saranno gratuiti e aperti a tutti! Tra le attività in programma a Chiaromonte:

-laboratori dedicate alle scuole,

-workshop per stimolare l’immaginazione e la creatività di grandi e piccini,

-sperimentazioni per dare vita a ricette inedite ed inventare nuovi prodotti a base di Miskiglio,

-percorsi sensoriali e museali realizzati con i bambini,

-laboratori di fiabe per bambini, genitori e nonni,

-incontri di formazione per educatori, insegnanti e animatori di comunità,

-camminate alla scoperta del territorio,

-pranzi e cene di comunità,

-laboratori per disegnare in modo collaborativo una nuova offerta turistica per la Via del Miskiglio,

-presentazione del libro di ricette creato dalla Comunità del Miskiglio.

Ospiti speciali di questa tappa, dedicata al tema della didattica e al Miskiglio dei bambini: Manuela Baldo, esperta di progetti e attività innovative di stampo montessoriano per bambini, ragazzi, adulti e famiglie, l’attrice Manola Rotunno, e i Fiabivendoli, folkloristici mercanti di fiabe che metteranno in scena rivisitazioni di fiabe classiche e moderne. Sul sito del Festival è possibile trovare tutte le informazioni su come partecipare agli eventi e informazioni su dove poter soggiornare e mangiare i tipici raskatielli https://www.laviadelmiskiglio.it/miskigliamoci/ . Per ulteriori informazioni e richiedere di partecipare agli eventi è possibile contattare il numero 351/6527679. Il festival è sostenuto dal Gal Cittadella del Sapere, dai Comuni della Via del Miskiglio, Calvera, Chiaromonte, Fardella e Teana e dal Festival di Cinema Il Marateale, patrocinato da Regione Basilicata e APT e con il coordinamento generale di Peppone Calabrese.”