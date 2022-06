A chi serve un teatro a Matera? Se ne parla in una assemblea il 25 giugno.

Il 25 giugno alle ore 19,00 presso il Parco Lanera di Matera si svolgerà un’assemblea pubblica dal titolo A chi serve un teatro? per una riflessione collettiva sulla situazione preoccupante in cui versa oggi la Città dei Sassi, organizzata da Nessuno Resti Fuori Festival.

“Dopo un primo incontro -si legge in una nota- avvenuto a maggio, tra compagnie teatrali per condividere la necessità di portare avanti azioni comuni, il dialogo si apre alla città per promuovere il teatro come un diritto alla crescita degli individui e della collettività.

Saranno presenti all’assemblea due rappresentanti di realtà che hanno fortemente investito sul teatro e sugli spazi teatrali: Stefania Marrone della compagnia Bottega degli Apocrifi che gestisce il teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia e Valentino Ligorio, della compagnia Menzatì che gestisce il TEX – Il Teatro dell’Ex Fadda presso San Vito dei Normanni (BR).

Sarà inoltre presente Lucia Medri, giornalista e critico teatrale che scrive per la testata online Teatro e Critica, e i rappresentanti delle istituzioni locali. L’assemblea sarà aperta alla partecipazione di tutte le cittadine e i cittadini.”